Моторошна пустельна планета: чи варто людям летіти на Марс і що там із нами може статися (фото)

Четверта планета від Сонця являє собою не дуже гостинний світ, де немає чим дихати.

Марс уже давно становить великий інтерес для вчених. Хоча деякі дослідники вважають, що спершу краще вирушити на Венеру, все ж Червона планета має приємніший вигляд, ніж пекельні умови другої планети від Сонця. Про те, наскільки доцільно відправляти людину на Марс, виданню Universe Today розповідає Джордан Бретцфельдер із Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі, США.

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Марс являє собою холодну кам'янисту планету, вкриту пісками, горами і кратерами, де, як зараз відомо, немає життя. Хоча вчені вважають, що колись на червоній планеті існували річки та озера, і можливо навіть моря. На відміну від Титана (супутник Сатурна), де такі водойми є і зараз, і складаються вони з метану, на Марсі була звичайна вода. Як уже писав Фокус, астрономи знайшли докази того, що на Червоній планеті дійсно існувало озеро з рідкої води в одному з кратерів.

Марс являє собою кам'янисту планету, вкриту пісками, горами, і кратерами, де як зараз відомо немає життя Фото: NASA

Червона планета у 2 рази менша за Землю за розміром, середня температура там становить мінус 60 градусів Цельсія, атмосфера дуже тонка і складається здебільшого з вуглекислого газу.

Червона планета у 2 рази менша за Землю за розміром, середня температура там становить мінус 60 градусів Цельсія, атмосфера дуже тонка і складається здебільшого з вуглекислого газу Фото: NASA

Рік на планеті триває 687 земних днів, а летіти до Марса за допомогою нинішніх технологій доведеться від 6 до 9 місяців. Та й то, щоб швидше дістатися до планети, потрібно обирати період, який настає кожні 2 роки, коли Марс перебуває найближче до Землі.

Ілон Маск, наприклад, вважає, що Марс є ідеальною планетою заселення людьми, і раніше говорив, що за допомогою своєї ракети Starship він зможе туди відправити десятки тисяч людей для заснування колонії. NASA зі свого боку планує відправити на Марс перших астронавтів ближче до 2040 року.

З огляду на не найприємніші для життя людини умови, виникає питання: "Чи варто взагалі летіти людям на Марс?". Крім того, що там потрібно добувати воду, яка як вважається зберігається в підземних резервуарах з водяного льоду, виробляти кисень для дихання, так ще потрібно постійно думати про те, як спустись від смертельного космічного та сонячного випромінювання. На Марсі немає озонового шару, здатного захистити людину.

Так може виглядати перша база на Марсі Фото: NASA

Але Джордан Бретцфельдер вважає, що людям потрібно летіти на Марс, як мінімум тому, що людина зможе краще впоратися з науковими дослідженнями планети, ніж марсоходи. Люди можуть швидко ухвалювати рішення про збір даних, а також можуть переміщатися певною місцевістю, яка недоступна для роботизованих апаратів. Коли люди опиняться на Марсі, то це дасть поштовх створенню нових технологій, які дозволять встановити довгострокову присутність людей на Червоній планеті. Перебування на Марсі перших астронавтів дасть змогу провести перевірку вже наявних технологій і навчить людство виживати на не дуже приємній для життя планеті.

Але є і свої мінуси. Марс знаходиться далеко, а тому перші астронавти повинні буду провести на планеті деякий час, щоб займатися науковими дослідженнями і готуватися до повернення назад. Для планети люди становлять небезпеку в тому сенсі, що невідомо як вплинуть на місцеве середовище людські мікроби. Що ще важливіше, невідомо, як вплинуть на Землю можливі марсіанські мікроби, якщо вони там взагалі існують.

Щодо того, якою має бути база на Марсі, то вчений вважає, що як завжди є два варіанти. Таку базу можна побудувати на поверхні планети, що спростить наукові дослідження, а також забезпечить кращий зв'язок із Землею. Але, як уже було сказано вище, Марс не захищений від небезпечного для людей випромінювання. Тому базу на Марсі можна побудувати в особливих підземних печерах, які були створені під час вулканічної активності на планеті. Але це принесе з собою складнощі у вигляді ускладнення підтримки зв'язку і деяких інших негативних факторів. Хоча зразки породи, зібрані на глибині, можуть мати велику наукову цінність, адже вони можуть багато чого розповісти про геологічну історію планети.

За словами вченого, потрібно спочатку повернутися на Місяць, створити там бази, а потім уже думати про польоти на Марс.

Як уже писав Фокус, ракета, за допомогою якої Ілон Маск планує доставити людей на Марс, через кілька років доставить на орбіту нову космічну станцію. При цьому для здійснення місії ракеті Starship знадобиться всього один запуск у космос.