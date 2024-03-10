Виявлена найважча тварина в історії Землі не могла існувати: що з'ясувалося (фото)

Автори нового дослідження вважають, що давно вимерлий кит не міг бути найважчою істотою на нашій планеті, і для цього є причини.

Минулого року палеонтологи виявили в Перу скам'янілі останки вимерлого стародавнього кита, який отримав назву Perucetus colossus. Ця морська істота жила на Землі 39 млн років тому, і спочатку вчені припустили, що вона є найважчою твариною в історії нашої планети. Але нове дослідження, опубліковане в журналі PeerJ, спростовує це, пише ScienceAlert.

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Палеонтологи, які виявили скам'янілі рештки стародавнього кита Perucetus colossus, припустили, що вага цієї морської тварини була в діапазоні від 85 до 340 тонн. Але автори нового дослідження стверджують, що, маючи довжину від 17 до 20 метрів, тварина з такою вагою була б надзвичайно щільною.

За словами вчених, із такою вагою і таким розміром стародавньому киту було б дуже складно залишатися на поверхні води , і в нього виникли б великі труднощі навіть із тим, щоб відірватися від морського дня. Простіше кажучи, стародавній кит мав би постійно протистояти впливу гравітації, щоб плавати у воді.

Тому вчені вважають, що первісна оцінка маси Perucetus colossus неправильна. Автори дослідження вважають, що стародавні кити не важили більше, ніж сучасні сині кити, а їхній розмір і вага більше відповідали характеристикам сучасних кашалотів.

Perucetus colossus мав приблизно такий зовнішній вигляд Фото: карта океанических лесов

За словами вчених, виявлений набір скам'янілих кісток стародавнього кита має незвичайні особливості, які схожі на ті, що можна частіше виявити в ламантинів, але не в сучасних китів.

У ламантинів кістки потовщені додатковими шарами, що зменшує внутрішні порожнини кісток і збільшує їхній зовнішній розмір. Подібні особливості кісток знаходили й у вимерлих морських рептилій плезіозаврів. Це допомагало морським істотам регулювати плавучість у воді. Учені вважають, що щось подібне відбувалося і з Perucetus colossus. Тобто велика кісткова маса компенсувала здатність жиру китів плавати, зберігаючи нейтральну плавучість.

Початкове дослідження припускало, що маса тіла та скелета стародавнього кита пропорційно збільшуються. Але на відміну від сучасних китів, тіло ламантина відносно легке порівняно з його скелетом.

Виходячи з цього, автори нового дослідження припускають, що, маючи довжину 17 метрів, Perucetus colossus важив від 60 до 70 тонн. Так кит міг нормально плавати у воді та підніматися на поверхню, як це роблять сучасні кити.

Порівняння розміру Perucetus colossus із розміром синього кита й людини Фото: ScienceAlert

Учені також вважають, що якщо знайдений екземпляр міг вирости до 20 метрів, то він однаково б важив 110 тонн і це не йде в жодне порівняння з вагою синього кита — 270 тонн. Тому, згідно із заявою вчених, найважчою твариною в історії Землі, як і раніше, залишається синій кит.

Як уже писав Фокус, на Землі є тварина, яка може зникнути швидше за всіх, адже на планеті залишилося всього 10 особин цього виду морських китоподібних ссавців.

Також Фокус писав про те, що найбільші кити живуть у "секретному місці" понад 10 років. Учені відстежили морських гігантів і знайшли найкращі точки огляду, де можна спостерігати за китами в їхньому звичному середовищі.