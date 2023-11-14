"Геть Фаріон": у Львові студенти вийшли на мітинг та вимагають відставки викладачки (відео)

У протесті взяли участь не лише студенти Львівської політехніки, у якому викладає Ірина Фаріон, але й інших вишів. Вони вимагають звільнення викладачки через її висловлювання стосовно російськомовних військових.

У Львові студенти вийшли на мітинг проти мовознавиці Ірини Фаріон. Вони вимагають звільнення викладачки із НУ "Львівська політехніка". Відповідні відео з мітингу опублікували у соцмережах.

Студенти вийшли на протест близько 12-ї години біля головного корпусу вишу, де викладає Ірина Фаріон. Як можна побачити на відео, студенти принесли із собою плакати на яких написано "Університет несе відповідальність за приниження українських військових з боку викладачів", "Фаріон геть з політеху", "Колишніх комуністів не буває".

Як повідомляють ЗМІ, на акцію протесту вийшли не лише студенти Львівської політехніки, у якій викладає Ірина Фаріон, але й інших вишів, зокрема ЛНУ ім. І. Франка та коледжу індустрії моди КНУКіМ.

Одна із мітингувальників розповіла журналістам, що студенти хочуть домогтися звільнення Фаріон із вишу. За їх словами, не можна мовчати, коли викладач каже такі огидні речі. Також повідомляється, що до мітингувальників вийшли представники НУ "Львівська політехніка" та запросили їх в адміністрацію.

Зазначимо, що на момент написання матеріалу Ірина Фаріон не публікувала у своїх соцмережах заяв щодо цієї ситуації.

Додамо, сьогоднішні протести прокоментував проректор вишу Олег Давидчак. За його словами, для прийняття рішень потрібно заслухати ще думку інших викладачів та думку Ірини Фаріон. Також він додав, що до сьогодні від студентів НУ "Львівська політехніка" не було негативних відгуків стосовно викладачки.

"Ви прийшли до нас, аби донести свою думку і ми тому її слухаємо. Так само є й думка інших викладачів та інших студентів. Ми також маємо різні відгуки студентів, і досі від наших студентів Львівської ми не мали негативних відгуків на викладачку Фаріон", — сказав Олег Давидчак.

Скандал з Іриною Фаріон

На початку листопада Ірина Фаріон заявила, що не може називати російськомовних військових українцями через те, що вони не спілкуються українською мовою. Зокрема, таку думку вона висловила стосовно бійців "Азову" та 3-ї штурмової бригади. Вже невдовзі вона опублікувала пост у якому зазначила, що такі військові "ганьблять ЗСУ".

На такі висловлювання мовознавиці відреагував заступник командира 3-ої ОШБр Максим Жорін. Він заявив, що Фаріон не має права ображати українських військових, а на її діяльність пора звернути увагу правоохоронним органам.

До правоохоронних органів звернулася колегія студентів Львівської політехніки. Вони закликали розглянути ситуацію та висловлювання екснардепки. Студенти не хочуть співпрацювати із викладачкою, яка не поважає військових. У Міносвіти підтримали таку позицію, однак сказали, що не можуть звільнити викладачку, адже це питання виші вирішують самостійно.

Тим часом сама Ірина Фаріон опублікувала відео у якому зазначила, що боротьба всередині країні є набагато важливішою за боротьбу на фронті. Окрім того, російськомовних українців вона назвала "дикунами", "внутрішніми ворогами" та "чортами з рогами й копитами".

Нагадаємо, на днях мовознавиця опублікувала у своєму Telegram-каналі скриншот повідомлення від студента з тимчасово окупованого Крима. Він підтримав екснардепку у її висловлюваннях стосовно російськомовних військових. Втім Фаріон не приховала особисті дані хлопця та невдовзі стало відомо, що його затримали. Однак вона прокоментувала інцидент, як "чергова провокація".