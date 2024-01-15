Підрив гранат в сільраді на Закарпатті: зросла кількість загиблих, — прокуратура

Якщо чоловіка, який кинув гранату під час засідання, визнають винним, він може опинитись за ґратами з довічним терміном. Від його дій загинуло двоє людей, повідомили у Офісі Генпрокурора.

Внаслідок поранень, отриманих під час підриву гранати у приміщенні Керецьківської сільської ради на Закарпатті, померла ще одна людина. В підсумку кількість жертв вибуху зросла до двох осіб. Про нові обставини надзвичайних подій у селі Керецьки Хустівецького району Закарпатської області ідеться у повідомленні пресслужби Офісу Генерального прокурора у Telegram-каналі.

У дописі вказано, що протягом місяця у реанімації перебував 47-річний чоловік, який був начальником ЦНАПу у Керецьківській ОТГ. 15 січня 2023 року він помер від травм, отриманих під час підриву гранати 15 грудня.

Перша жертва вибуху — місцевий депутат, який помер 16 грудня, нагадали в офісі Генпрокурора. Також вказали, що призначено низку експертиз і продовжується слідство. Поки правоохоронці не можуть озвучити статті Кримінального кодексу, які інкримінують підривнику — повідомлять про підозри, отримавши результати експертизи.

Підрив у сільраді в Керецьках - повідомлення Офісу Генпрокурора Фото: Скриншот

Ім'я померлого не вказано. Однак на порталі Керецьківської ОТГ вказано ім'я начальника ЦНАПу у Керецьках — це Іван Іляшевич.

Підрив гранати в сільраді на Закарпатті — деталі подій 15 грудня

Зазначимо, 15 грудня 2023 року у ЗМІ повідомили про вибух, який стався під час засідання Керецьківської сільської ради. Згідно з попередніми даними, один з місцевих депутатів заніс у приміщення кілька гранат, які кинув під ноги присутнім. На кадрах прямої трансляції можна побачити, що у приміщенні перебувало більш як два десятки людей. Вибухова хвиля кинула людей на підлогу, розтрощила меблі.

У Національній поліції повідомили, що внаслідок вибуху отримали поранення 20 осіб. Серед поранених — чоловік, який на відео з місця подій кидав гранати. З'ясувалось, що це місцевий депутат від партії "Слуга народу" Сергій Батрин, повідомили журналісти.

Місцеві жителі розповіли, чому підривник міг вчинити вибух під час зібрання. Зокрема, вказували, що чоловік виступав проти нарахування премій місцевим керівникам. Була інша версія: журналіст Віталій Глагола зауважив, що депутат хотів стати секретарем ради.

Після того, як підривник опритомнів у лікарні, то мав розмову з поліцію — про результати розмови правоохоронці не повідомляли. Тим часом Офісі Генпрокурора 17 грудня заявили, що планують перекваліфікувати події у сільраді: можливе висунення підозри за ч. 3 статті 258 Кримінального кодексу — вчинення теракту, під час якого загинули люди. Покарання за подібний злочин — тюрма на термін від 10 до 15 років або довічне.

Нагадуємо, в грудні 2023 року у Львові стався вибух у приватному будинку, в якому проживало шестеро людей. У січні сталась надзвичайна подія у Чернігові: вибухнуло у підвалі багатоквартирного будинку, загинув чоловік.