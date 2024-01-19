Підглядали за жінками і видалили канал: в Bihus.info розповіли про пошук авторів відео

Розслідувачі встановили, що невідомі особи стежили не лише за журналістами, а й за пересічними громадянами. Водночас камери працювали у сауні та у готельних номерах, де проживали жінки.

Група невідомих осіб орендувала приміщення, в яких планувала проводити корпоратив команда проєкту Bihus.Info і де записали дії деяких співробітників. Невідомі встановили камери відеоспостереження у всіх приміщеннях, дотичних до команди розслідувачів. Зловмисники не встигли зняти камери вчасно, тому певний час фільмували пересічних клієнтів готельного комплексу, де відбувались події. Про деталі розслідування розповів засновник проєкту Bihus.Info Денис Бігус на Youtube-каналі.

Денис Бігус пояснив, що вдалось опитати працівників етнографічного комплексу "Українське село" під Києвом, в якому колектив святкував закінчення 2023 року. Отже, навіть не маючи записів камер відеоспостереження, які офіційно працювали на території комплексу, вдалось з'ясувати, що оборудкою займалися щонайменше 30 осіб.

Етнографічний комплекс "Українське село" — місце відпочинку, розташоване менш ніж за 20 км від околиці Києва, свідчать дані Google maps. На території комплексу можна побачити старовинні українські хати, церкву. Також є сауна та альтанки, в яких можна відпочити взимку або влітку.

"Українська хата" - розташування на карті "Українська хата" - схема "Українська хата" - старовинний будинок "Українська хата" - альтанка зі скульптурами

Стеження за журналістами — деталі розслідування

Зі слів журналіста, команда орендувала кілька приміщень на 27 грудня 2023 року — готельні номери, конференц-залу, сауну тощо. Напередодні, 26 грудня, ці ж самі приміщення орендували інші особи — близько 30 "похмурих хмирів", як їх назвав Бігус. Ці люди отримали можливість повного доступу до приміщень, де їх не бачив персонал — саме тоді вони встановили апаратуру для стеження. Зокрема, таємні відеокамери були в сауні, а також у готельних номерах, де проживали жінки-співробітниці команди.

"26 грудня адміністрація закладу спостерігає найдивніший корпоратив "офісних співробітників" просто ever ("офісними співробітниками" себе називають оці гості)", — пояснив Бігус.

28 грудня ці ж приміщення знов орендували — тепер вже для того, щоб зняти записуючі пристрої. Однак зловмисники деякі камери зняти не могли, бо приміщення раніше зайняли інші клієнти готельного комплексу. Тобто ще кілька днів зловмисники спостерігали за діями інших громадян, зовсім не причетних до діяльності команди розслідувачів.

Денис Бігус опитав команду, більша частина якої — жінки, і з'ясував, що дехто помічав в приміщеннях комплексу "невідомі девайси", схожі на пожежну сигналізацію. Коли вони оглянули готельні номери 17 січня, то цих пристроїв вже було.

"[Вони — ред.] згадали, що бачили в кімнатах девайси — коробочки, схожі на пожежну сигналізацію. А позавчора, коли ми пройшлись по номерах, все їх там вже не виявилось. І одразу за цими спогадами про коробочки вони згадують і те що перевдягались в цих номерах, виходили з душу. В мене просто слів немає, які ви покидьки", — заявив журналіст.

Також розслідувач оцінив дії людей, які влаштували стеження за Bihus.Info. Зокрема, він назвав їх "конченими" і риторично питав, як такі дії комусь спало на думку організувати.

"Неможливо уявити, що має бути в головах у цих кончених, які проводили цю операху, що має бути в голові у того, хто її планував, хто її затверджував, хто посилав людей".

Як відреагували автори скандального відео про Bihus.Info

Відео, на якому зафіксували вживання заборонених речовин деякими членами команди Bihus.Info, невідомі розмістили у Youtube-каналі порталу "Народна правда". Однак станом на 19 січня цей матеріал видалений з сайту "Народної правди" та з Youtub-каналу, розповіли розслідувачі. Наприклад, якщо зайти за адресою, де ще 17 січня розповідали про скандальний запис, то в браузері видає повідомлення, що стаття вже відсутня. Канал і відео зникли безслідно.

Сторінка, на якій була стаття про Bihus.Info Фото: BIHUS info Youtube-канал, на якому була відео про Bihus.Info Фото: BIHUS info

Зазначимо, 16 січня у мережі опублікували відео, на якому показали, як деякі члени команди Bihus.Info начебто вживають наркотики. Крім того, додали аудіозаписи, на яких ці люди домовляються про купівлю заборонених речовин. Денис Бігус пояснив, що на відео — не журналісти, а деякі оператори, та заявив, що за командою, за попередніми даними, стежили близько року. Журналісти заявили, що самостійно відшукають людей, які за ними стежили, однак в СБУ оголосили, що також відкривають справу і будуть з'ясовувати особи зловмисників.

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що тиснути на журналістів неприпустимо. Тим часом у ЗМІ дослідили портал, який розмістив скандальне відео: припустили, що редакція — "фейк".