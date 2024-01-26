Легендарний кіт Степан потрапив до лікарні після обстрілу Харкова (фото)

В Instagram популярного кота написано, що після обстрілів Харкова 23 січня він через стрес почав себе погано почувати, але наразі з ним все гаразд та Степан перебуває під наглядом лікарів.

Легендарний харківський кіт Степан, як прославився завдяки фото, на якому він сидів за столом, спираючись на лікоть, потрапив після обстрілів у лікарню. Про це йдеться у дописі на Instagram-сторінці кота.

Фото: loveyoustepan/Instagram

Зазначається, що після обстрілів ЗС РФ Харкова 23 січня, кіт Степан через стрес почав погано себе почувати.

Наразі зі Степаном все гаразд та він перебуває під професійним наглядом лікарів. Щодня легендарний кіт проходить відповідні процедури та приймає ліки.

Що відомо про кота Степана

У легендарного кота є свій блог у соціальній мережі Instagram, на який підписано 1,4 мільйона людей зі всього світу. Через своє вміння кумедно сидіти спершись на стіл із невимушеним виразом обличчя харківський кіт став дуже швидко популярним. У 2021 році Степан навіть потрапив до Instagram Брітні Спірс.

Фото: loveyoustepan/Instagram

Після початку повномасштабного вторгнення та постійних обстрілів Харкова Степан разом зі своєю власницею Анною були вимушені виїхати з України. Перебуваючи за кордоном вони зібрали понад 15 тисяч євро на допомогу постраждалим від війни в Україні тваринам. У вересні 2022 року легендарний кіт повернувся в Україну.

Легендарний кіт Степан популярний у всьому світі. Зокрема, минулого року він потрапив на обкладинку журналу Times Monaco.

Обстріл Харкова 23 січня

За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, 23 січня російські військові здійснили одну із наймасовіших атак з 2022 року. ЗС РФ випустили по Харкову понад 15 ракет різних типів.

24 січня повідомлялося, що внаслідок обстрілів загинули 10 людей, ще 70 отримали поранення. Загалом місто в один день було атаковане Росією тричі. Було зруйновано під’їзд багатоповерхового житлового будинку, під завалами опинилися люди.

Нагадаємо, як повідомляли у Харківській ОВА, одна із російських ракет влучила у будинок в центрі міста. Було пошкоджено цивільну інфраструктуру, офіси, кафе, аптеки та житлові будинки. Серед постраждалих є діти.

У Білому домі прокоментували удари Росії по Харкову та Києву. Там заявили, що держава-агресор готова "жертвувати" українським народом, або досягнути своєї цілі.