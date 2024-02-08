Без Толстого і Пушкіна: в Одесі перейменують майже 50 вулиць (результати голосування)

Жителі Одеси підтримали пропозицію міськради прибрати назви об'єктів, пов'язані з російськими письменниками. Також одесити вирішили відмовитись від згадок про Білорусь та населені пункти РФ.

Згідно з результатами громадського обговорення в Одесі щодо перейменування вулиць нові назви отримають 46 топонімічних об'єктів. Містяни вирішили позбутись назв, пов'язаних з Російською імперією та часами СРСР. Наприклад, з карт Одеси зникне вулиця і площа Льва Толстого та Пушкінський сквер. Про деталі опитування городян розповіли на порталі Одеської міської ради.

На порталі повідомили про підсумки опитування одеситів, яке тривало з 22 січня по 8 лютого 2024 року.

Відповідно до рішення міськради №32 від 19 січня, містян вирішили запитати, чи погоджуються вони перейменувати 46 вулиць, площ, скверів тощо. На порталі "Свідомий громадянин" люди віддали свої голоси, щоб з карти міста зникли наступні назви:

вулиця Льва Толстого (російський письменник) стане називатись вулицею Шолом-Алейхема (єврейський письменник, одесит);

площа Льва Толстого — площа Менделе Мойхер-Сфоріма (єврейський письменник, одесит);

сквер Пушкіна — сквер "Роза вітрів";

парк ім. М. Горького — парк Марка Твена (американський письменник, гуморист, сатирик).

У таблиці, в якій зібрано результати опитування, видно, що одесити підтримали перейменування щодо усіх запропонованих об'єктів. Середня кількість осіб, які віддали голоси — близько 200. Максимальна кількість голосів "за" отримало перейменування площі Льва Толстого — 214. Також громадянам хотілось прибрати назви "Білоруська", "Курська", "Новгородська".

Одеса - перейменування топонімів "Білоруська", "Більшовицька" Одеса - перейменування топонімів "Толстой", "Пушкін" Одеса - перейменування топонімів "Новомосковська", "Горький"

Найближча сесія Одеської міської ради, на якій депутати можуть імплементувати результати громадського опитування, відбудеться 21 лютого, вказано на порталі.

Перейменування вулиць — деталі

Зазначимо, після російського вторгнення у лютому 2022 році українські громадяни та місцева влада почали прибирати назви, пов'язані з РФ та СРСР. 27 жовтня 2022 року у Києві вирішили перейменувати відразу 40 вулиць, раніше розповідав Фокус. У червні 2023 року стало відомо про вулицю в Харкові, яка буде названа на честь Героя України Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі", який загинув під Бахмутом. 8 лютого 2024 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці з'явиться проспект "Повітряних сил", який раніше називався "Повітрофлотським".

Нагадуємо, 7 лютого розслідувачі з'ясували, що Росія сплатила Ірану 4,5 млрд дол. за технологію виробництва дронів-камікадзе Shahed, які використовуються для ударів по Україні. Інформація з'явилась завдяки хакерам, які "злили" дані перемовин у мережу.