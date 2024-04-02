Піщана буря із Сахари досягла Києва, у мережі з'явилися вражаючі кадри (фото, відео)

Споживачів у Києві і столичному передмісті попередили, що енергетики переходять на посилений режим роботи, оскільки до кінця доби 2 квітня очікується гроза, а в окремих районах області град і поривчастий вітер. Негода вже спричинила аварії в мережах.

У Києві та столичній області у вівторок, 2 квітня, спостерігалося значне погіршення погодних умов через сильну піщано-пилову бурю, яка прийшла з Сахари. Про це повідомив офіційний телеграм-канал Укргідрометцентру.

На відео, опублікованих у численних соціальних мережах, очевидні наслідки бурі: вулиці Києва і передмістя огорнуті пиловими хмарами, сильний вітер пошкодив фасади деяких будівель та вирвав багато дерев.

Так, у Ворзелі, Гостомелі, Ірпіні пориви вітру зривали дахи на багатоквартирних будинках. Також пишуть, що внаслідок негоди, на виїзді з Ворзеля зірвало прапор.

Фото: Telegram Фото: Telegram

Фото: Telegram Фото: Telegram

Офіційний телеграм-канал ДТЕК застеріг, що енергетики переходять на посилений режим роботи, оскільки до кінця доби 2 квітня очікується гроза, а в окремих районах області град і поривчастий вітер. Негода вже спричинила аварії в мережах. Понад усе від стихії постраждав Білоцерківський район, є проблеми в Бориспільскому, Бучанському, Фастівському та Обухівському районах.

За прогнозом Укргідрометцентру, сильний вітер продовжить і в середу, 3 квітня, атакувати столицю і передмістя — очікуються пориви вітру до 15-20 м/с. Оголошено "жовтий" рівень небезпеки. Передбачається хмарно з проясненнями, невеликий короткочасний дощ, вдень місцями гроза. Температура по області вночі 5-10° тепла, вдень 12-17°; у Києві вночі 8-10° тепла, вдень близько +15°.

Фото: Facebook

КМВА, зважаючи на сильний вітер, закликає киян і мешканців Київщини дотримуватися таких безпекових правил:

не залишати транспортні засоби під деревами, рекламними щитами, стовпами електромереж;

щільно зачиняти вікна, двері, горища у будинках;

прибрати з балконів та лоджій предмети, що не закріплені та можуть впасти на вулицю.

Звідки прийшла піщана буря

Формування нинішньої піщаної бурі розпочалося над пустелею Сахара п’ять діб тому — після проходження атмосферного фронту там у повітря здійнявся пісок і пил. Як розповіла синоптикиня з Укргідрометцентру Наталія Птуха, потоки повітря, що утворилися над європейським континентом, сприяли інтенсивному перенесенню цієї стихійної маси через Середземне море до Балкан та інших країн.

Фото: Укргідрометцентр

України пил із Сахари досяг 1 квітня. Його принесла тепла хвиля із західної частини Середземного моря, що призвело до ефекту туманного неба та імли на низькій висоті. Синоптики прогнозують, що він розсіється після дощів, які мають пройти 3-4 квітня.

Водночас фахівці Укргідрометцентру радять закривати вікна, попереджаючи, що пил може бути небезпечним для людей з респіраторними захворюваннями, літніх осіб та дітей. Також радять вмикати очищувачі повітря, проте підкреслюють, що якоїсь особливої безпосередньої загрози цей пил не становить.

Нагадаємо, 15 березня повідомлялося, що вчені передбачили, якою буде погода в Європі цього літа. Дослідники вважають, що танення льодовикового щита Гренландії може допомогти передбачити літню погоду на континенті.