Атака БПЛА на Кремль: опозиціонер РФ стверджує, що знає організаторів

За словами політика Іллі Пономарьова, до появи над Кремлем безпілотників причетна "одна із знайомих йому структур".

Російський опозиційний політик і колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов висловився про атаку безпілотних літальних апаратів на будівлю Кремля 3 травня. Він заявив, що знає, хто причетний до інциденту, пише російське незалежне видання SOTA.

Як зазначає опозиціонер, до повітряної атаки на резиденцію російського президента "має відношення одна зі знайомих йому структур".

При цьому Пономарьов не уточнював, про кого йдеться і закликав дочекатися офіційної заяви організаторів. За словами політика, він не може розголошувати відомі йому подробиці.

Атака на Кремль: що відомо

У середу, 3 травня, у РФ заявили, що Україна спробувала атакувати Кремль за допомогою ударного безпілотника. Представники президента Російської Федерації заявили, що російським військовим та спецслужбам вдалося вивести з ладу два БПЛА.

За даними росЗМІ, на момент атаки Володимир Путін був відсутній у будівлі Кремля. У мережі також з'явилися кадри, на яких видно момент прильоту по даху.

Згідно з офіційною заявою Кремля, Київ зробив спробу атакувати резиденцію російського президента дронами, проте апарати були виведені з ладу за допомогою радіолокаційних систем.

У той же день мер Москви Сергій Собянін запровадив заборону використання безпілотників в межах російської столиці. Виняток становлять дрони, які використовуються за рішенням влади.

На інцидент також відреагували у пресслужбі Володимира Зеленського. За словами речника Сергія Никифорова, нічна атака на Кремль є нагнітанням ситуації". Він зазначив, що Україна не спрямовує свої сили на удари по чужих територіях.

Своєю чергою, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що атака безпілотників на Кремль, в якій росіяни звинувачують Україну, може бути свідченням підготовки масштабного теракту з боку РФ.