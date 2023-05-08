"Зграя" українських БПЛА на Червоній площі: Яценко розказав, що буде 9 травня в Москві

Розробник безпілотника "Довбуш" Володимир Яценко, який пообіцяв 20 млн грн за БПЛА на Червоній площі, впевнений, що 9 травня кількість українських апаратів буде достатньою для того, щоб пройти російську систему ППО.

Співзасновник monobank і розробник безпілотника "Довбуш" Володимир Яценко ще на початку квітня оголосив конкурс для українських виробників БПЛА. Підприємець пообіцяв 20 млн грн команді, чий дрон 9 травня зможе приземлитися на Червоній площі в Москві.

Спеціально для цього він створив благодійну банку в застосунку monobank, куди поклав всю анонсовану премію, сюди ж можуть донатити всі охочі. За цей час назбирались додаткові 200 тис. грн.

"Зграя БПЛА" на Червоній площі: що буде в Москві 9 травня

Після атаки безпілотників на Кремль 3 травня по всій території РФ почали відмовлятись від парадів на День перемоги. Всього публічні заходи скасували у 18 російських містах. Втім, Москва не відступає від своєї традиції — тут військовий парад вирішили залишити. І це означає, що запланована українська акція по приземленню БПЛА на Червоній площі також відбудеться, розказує Фокусу Володимир Яценко.

Володимир Яценко Фото: Facebook

За його словами, розробники безпілотників хочуть втілити ідею в життя не через великі преміальні гроші.

"Моя команда знається з усіма розробниками та добре з ними спілкується. Зараз в Україні БПЛА-спільнота працює на нашу ПЕРЕМОГУ, для багатьох на першому місці ідея, а не комерційна вигода", — наголосив він.

В столиці РФ вже й до того почали посилювати захист міста, а після атаки 3 травня росіяни запровадили додаткові безпекові заходи. Як стало відомо, у Москві стали глушити систему GPS — у певних районах пристрої показують інші локації. В поліції це пояснили підготовкою до параду.

В Москві посилили заходи безпеки перед 9 травня Фото: Getty Images

Як підкреслює Яценко, всі ці потуги росіян не зможуть захистити Червону площу від українських безпілотників.

"Сучасні зразки БПЛА використовують так звану інерціальну систему навігації, в ній використовується декілька джерел, і сигнал GPS — лише один із них", — пояснює підприємець.

Він зауважує, що українські розробники дронів зробили великий крок вперед у сфері навігації.

"Я дійсно пишаюся цим. Саме відсутність можливості використовувати захищені системи GPS, які є на озброєнні в США, стимулювала українців створити більш сучасну альтернативу. Оскільки я дуже глибоко в темі, то можу стверджувати що такого немає ані в США, ані в Китаю, і тим більше в Росії", — говорить розробник "Довбуша".

В України не було ані часу, ані можливості запустити свої супутники, продовжує Яценко, але сьогодні в нас є талановиті люди, які можуть створювати надсучасні програми й пристрої.

"Отже, вирок такий — Росія не здатна технічно захистити себе від зграї БПЛА. Це їм дуже боляче визнавати, але це обʼєктивна реальність", — додає співрозмовник Фокуса.

Яценко пообіцяв, що його БПЛА "Довбуш" летітиме на Москву поза конкурсом Фото: Facebook

Про кількість українських БПЛА 9 травня Яценко ще не говорить, але стверджує, що їх буде достатньо, щоб створити "зграю" для перетину системи ППО.

Атака 3 травня — не інсценізація

Коментуючи події 3 травня в Москві, Яценко наголошує, що атака двух БПЛА на Кремль не була інсценізацію ФСБ.

"Червона площа — це одна з найбільших "скреп" путінського режиму, тому це табу для всяких інсценувань", — впевнений він.

Експерт аргументує це тим, що Кремль відреагував на інцидент з великим запізненням, та й потім "придворні рупори" працювали врізнобіч, подаючи версії, що не збігалися між собою. Так, спочатку Москва звинувачувала Київ, а потім керівництво країни-агресора стверджувало, що за атакою стоїть Вашингтон.

Яценко впевнений, що ціллю атаки на Кремль 3 травня була перевірка російської системи ППО Фото: Getty Images

За словами підприємця, Кремль атакував невеликий літак з китайського мас-маркета, проте він був переобладнаний надсучасною системою навігації та надсучасним двигуном, що дає апарату можливість працювати понад 20 годин.

"Літак точно був без вибухівки, бо основною його метою було показати вразливість російської системи ППО, а також дати росіянам зрозуміти, що вони можуть отримати відповідь за свої воєнні злочини на території України", — резюмує Яценко.

Нагадаємо, раніше Володимир Яценко розповідав Фокусу, що основною проблемою українських БПЛА сьогодні є точність апаратів. Це потрібно для того, щоб чітко цілити у військові обʼєкти, без уражень цивільної інфраструктури на території РФ.