Ворог втратив "Тюльпан": Сирський показав роботу M142 HIMARS в районі Бахмута (відео)

Окупанти втратили самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" та особовий склад на Бахмутському напрямку.

Збройні сили України ефективно застосували реактивну артилерійську систему M142 HIMARS по російським загарбникам. Про це 21 червня у Telegram повідомив Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Він зазначив, що внаслідок успішних дій було ліквідовано мінімум восьмеро ворогів. Окупанти втратили самохідний міномет 2С4 "Тюльпан".

"Чудова робота "Рибака"", – йдеться у дописі.

Сирський додав, що Сили оборони знищили техніку росіян на Бахмутському напрямку. Подробиці щодо ситуації в районі Бахмута він не оголосив.

Контрнаступ ЗСУ: бої в районі Бахмута

У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 22 червня зазначено, що Сили оборони України продовжують наступальні операції в Запорізькій області та на Бахмутському напрямку. У районі Бахмута також точаться бої. Українські війська провели обмежені наземні наступи вздовж адміністративного кордону між західною частиною Донецької області й східною частиною Запорізької області. Російські збройні сили вели невдалі наступальні операції поблизу Вугледара.

У 3 ОШБр 20 червня заявили, що ініціатива на Бахмутському напрямку перейшла саме до підрозділу. Внаслідок просування Сил оборони України вдалося поповнити обмінний фонд. Російські військові дивувалися, що отримують необхідне забезпечення у полоні. Бійці зазначили, що є ознаки проблем у військах Росії. Значна частина росіян й надалі вірить у те, що з ними будуть погано поводитися у полоні, тому обирає смерть в окопах.

Львівські десантники знищили 19 червня ворожу БМД в районі Бахмута. Екіпаж ворожої техніки намагався швидко проскочити полем, але так й не доїхав до лісосмуги.

Нагадаємо, 16 червня точний удар із РСЗВ завдали по підрозділу 144-ї мотострілецької дивізії армії Росії. Аналітики нарахували два вибухи вольфрамових снарядів.