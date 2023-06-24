Збройний заколот Пригожина і ПВК "Вагнер": що відомо про події в Росії (відео)

Стало відомо про активні бойові дії в районі Воронежа. Російські ЗМІ припускають, що відбулися бойові зіткнення бійців ПВК "Вагнер" із підрозділами Росгвардії або Міноборони РФ.

Конфлікт між російським бізнесменом і керівником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним і керівництвом Міноборони РФ перейшов у "гарячу" фазу. Протягом останніх двох діб події розвивалися стрімко і наразі йдеться вже про відкрите збройне протистояння російських військ і "вагнерівців" на території Росії. Фокус зібрав подробиці про те, як збройний заколот у РФ набирає обертів.

Початок конфлікту

Конфлікт між ПВК "Вагнер", а точніше її куратором Євгеном Пригожиним і міністром оборони РФ Сергієм Шойгу бере початок з лютого поточного року, коли найманці, які воюють у Бахмуті, почали скаржитися на гостру нестачу боєприпасів. Справа дійшла до того, що Пригожин пізніше заявив, що його бійці залишать зайняті позиції в Бахмуті у разі, якщо його вимоги про надання боєприпасів не буде виконано. Тим часом у Міноборони РФ пригрозили, що такі витівки "повара Путіна" призведуть до того, що його можуть оголосити зрадником батьківщини.

Після того, як бійці ПВК "Вагнер" залишили Бахмут, галас навколо "снарядного голоду" здавалося вщух, хоча Пригожин все ж тримав у тонусі інформаційний простір, публікуючи в ЗМІ ті чи інші непривабливі заяви на адресу російських військових чиновників.

Підвищення градуса

Через деякий час Шойгу зробив свій хід — на початку червня Міноборони розпорядилося, щоб усі так звані "добровольці", які входять до складу "добровольчих формувань", яким фактично є ПВК "Вагнер", підписали контракти з оборонним відомством країни до 1 липня, на що Пригожин відповів категоричною відмовою. А вже 23 червня заявив, що Шойгу і начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов мають відповісти за втрачені території в Україні, "вбивство російських громадян і геноцид" російського народу.

Гаряча фаза

Увечері 23 червня Пригожин оприлюднив аудіозапис, у якому заявив, що рада командирів ПВК "Вагнер" ухвалила рішення повстати проти військового керівництва ЗС РФ. До минулих гріхів російських воєначальників він додав величезні втрати серед особового складу російських військ.

"Ті, хто знищили сьогодні наших хлопців, які знищили десятки тисяч наших солдатів будуть покарані. Я прошу нікому не чинити опір", — пригрозив куратор найманців.

Водночас він додав, що Шойгу, який у цей час нібито перебував у Ростові-на-Дону, втік, наказавши перед цим підняти в небо гелікоптери і завдати авіаудару по місцю дислокації бійців ПВК.

У ніч на 24 червня Пригожин у супроводі своїх бійців із бронетехнікою і танками увійшли в Ростов-на-Дону і практично відразу взяли під контроль основні військові установи в місті — вони оточили штаб Південного військового округу, відділ поліції на Будьонівському, Головне управління МВС у Ростовській області, будівлю регіонального УФСБ, а також адміністрацію міста.

Поспілкувавшись у Ростові із заступником міністра оборони РФ Юнус-Беком Євкуровим, Пригожин відправив своїх бійців у бік Воронежа. За деякий час стало відомо, що "вагнерівці" без будь-якого опору з боку російських силовиків узяли під контроль ключові об'єкти у Воронежі, хоча водночас губернатор регіону Олександр Гусєв відзвітував про те, що він із силовиками "вживають усіх необхідних заходів".

Також з'явилася інформація, що колона "вагнерівців" попрямувала в бік Москви, де влада вже оголосила режим КТО (Контртерористична операція). Однак, імовірно, найманці все ж таки зіткнулися з частинами Росгвардії або військами Міноборони, оскільки росЗМІ повідомили про бойове зіткнення під Воронежем. Крім того, з'явилося відео палаючого в небі літака, який нібито був підбитий заколотниками.

Опівдні 24 червня надійшла інформація про пожежу у Воронежі та повітряну тривогу. Повідомлялося, що з вертольота було завдано авіаудару по нафтобазі. Вибух на об'єкті привів у жах місцевих жителів, яким вдалося зняти момент нанесення удару.

"По нафтобазах відпрацювали ПКС РФ, щоб позбавити угруповання Вагнера у Воронежі постачання для переміщення техніки", — ідеться в повідомленні пресслужби Пригожина.

Водночас у Ростові прогримів вибух у штабі Південного Військового Округу, після чого в місті почалася стрілянина.

Реакція Кремля

З приводу подій, що відбуваються, президент РФ Володимир Путін у своєму зверненні до росіян заявив, що дії російського бізнесмена Євгена Пригожина є зрадою батьківщини у воєнний час, при цьому дії ПВК "Вагнер" глава Кремля класифікував як збройний заколот. За його словами, Збройні сили Росії отримали необхідний наказ про нейтралізацію тих, хто організував збройний заколот, а ті, хто став на шлях шантажу і терористичних методів, понесуть неминуче покарання.