"Вагнерівці" прибули до Білорусі: аналітики встановили, де розташовано табір ПВК (карта)

За попередньою інформацією, найманці Євгена Пригожина можуть базуватися на військовому полігоні у Вітебській області. Зазначається, що вони не готуються до вторгнення на територію України.

Найманці ПВК "Вагнер" прибули на один з військових полігонів Білорусі. Їх не більше кількох сотень осіб і вони навчають російських новобранців. Про це розповіли у Telegram-каналі "Беларускі Гаюн".

Проукраїнськи налаштовані білоруси зазначили, що орієнтовна кількість "вагнерівці" — близько 200 осіб. Можливе місце базування — військовий полігон "Лосвидо" у Вітебській області Білорусі.

Найманці зайняті тим, що навчають стріляти мобілізованих росіян, запевнили автори допису. Масованого прибуття бойовиків з ПВК "Вагнер" немає.

Крім того, у каналі розповіли, чи завіз президент Білорусі Олександр Лукашенко російську тактичну ядерну зброю. Згідно з даними білоруських партизанів, прибуття боєзарядів не зафіксовано.

Зазначимо, полігон "Лосвидо" розташований у північній частині Білорусі. Від полігону до кордону з Латвією — близько 150 км, до кордону з Росією — близько 52 км.

Де розташовано військовий полігон "Лосвидо" у Білорусі

Про можливе перебазування частини "вагнерівців" до Білорусі стало відомо після невдалого заколоту путінського кухаря Євгена Пригожина. Пригожин почав "марш справедливості" і рушив на Москву 24-25 червня. Однак вже 26 червня зупинився: за словами Лукашенка, саме він "умовив" заколотника припинити опір.

Пізніше очільник ПВК "Вагнер" заявив, що перебирається до сусідньої республіки і забирає з собою частину найманців, які вирішать залишати членами його команди.

За кілька днів після завершення заколоту під Мінськом помітили літаки Пригожина, а його самого бачили у місцевому готелі. Втім до кінця так і не зрозуміло, де саме він перебуває.

У мережі також з'явились повідомлення про появу "вагнерівців" у військових таборах за 50 км від кордону з Україною — втім інформацію спростували. Між тим очікували прибуття 8 тис. найманців.

Нагадуємо, очільник Білорусі Лукашенко днями посилив агресивну риторику, спрямовану проти західного світу. Зокрема заявив, що позначив на карті координати цілей, по яким готовий вдарити ядерною зброєю.

Тим часом сусіди Лукашенка захищають кордони. Наприклад, Польща звела п'ятиметровий паркан, обладнаний електронними засобами спостереження.

Між тим за 300 км від "Лотвино" — Вільнюс, де днями відбудеться саміт НАТО. Очікуючи приїзду кількох сотень посадовців, Німеччина закрила небо над країною системами Patriot.