Вперше з БТР "Чекан": у Білорусь прибула 11-а колона найманців ПВК "Вагнер" (карта)

За словами волонтерів спільноти "Беларускі Гаюн", "вагнерівці" вперше їдуть у бронеавтомобілях "Чекан", на яких раніше воювали в Україні, Азії та Сирії.

У Білорусі вперше помітили бронеавтомобілі, по яких у низці країн світу упізнавали найманців ПВК "Вагнер". Зокрема, бронеавтомобілі "Чекан" (або "Щука") раніше бачили в Азії та Африці, потім — в Україні. 25 липня вони перетнули білорусько-російський кордон у складі 11-ої колони. Про деталі події стало відомо завдяки спільноті "Беларускі Гаюн".

Волонтери спільноти "Беларускі Гаюн" виявили 11 колону "вагнерівців", які перетнули білоруський кордон у районі населених пунктів Кричев-Кримовичі. У складі колони — 29 одиниць військової техніки, при цьому вперше є бронеавтомобілі:

УАЗ "Патріот" — 1 шт.;

позашляховик — 1 шт.;

бронеавтомобілі "Щука" або "Чекан" — 6 шт. (один з них — з причепом);

сідельні автопоїзди (фури) — 11 шт.;

сідельні тягачі — 6 шт. (навантажених шістьма екскаваторами та одним авто "Газель");

Урал-4320 — 2 шт.;

КамАЗ — 2 шт. (з літерами Z на капоті).

Згідно з припущеннями волонтерів, колона може рухатись двома варіантами маршруту: — через Могилів або Рогачів. Потім обидва маршрути сходяться у місті Бобруйськ і звідти, припускають розслідувачі, найманці прямуватимуть у напрямку табору біля Осиповичів.

У дописі звертають увагу на те, що вперше помічено бронеавтомобілі "Щука" або "Чекан" — їх вважають "фірмовими" автомобілями ПВК "Вагнер".

11 колона ПВК "Вагнер" у Білорусі

Зазначимо, раніше БТР "Чекан" помітили в України. Зокрема, їх випадково "засвітили" росЗМІ в одному зі своїх пропагандистських відео. При цьому українські ЗМІ зазначили, що раніше саме на таких бронеавтомобілях діяли найманці ПВК "Вагнер" у Сирії, Лівії, ПАР та Судані.

БТР "Чекан" ("Щука") з "вагнерівцями" на броні

Також зазначається, що БТР "Чекан" візуально схожий на радянський БТР-152. Він має броню згори, але слабко захищений знизу. Тому у випадку наїзду на міну перетворюється на "братську могилу" — вибух розриває дно бронеавтомобіля.

БТР "Чекан" ("Щука"), який підірвався на міні

Зазначимо, після невдалого заколоту власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, частина найманців опинилась у Білорусі. З часом стало відомо, що для них створено навчальний табір біля села Осиповичі — на території військової частини помітили близько 200 наметів. Ті частини, які залишились у РФ, здали Міноборони усю наявну техніку та снаряди.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "вагнерівці" навчатимуть армію республіки — перетворять її на "другу армію світу". Крім того, він вкотре повторив погрози у бік сусідніх країн — заявляв, що буде протистояти "нападу" НАТО. Після цього у Польщі створили спеціальний підрозділ, який буде протидіяти найманцям.

Тим часом західні розвідки підтвердили, що російські ядерні боєзаряди вже помітили на території Білорусі. Раніше Лукашенко наголошував, що у нього є координати важливих об'єктів, по яких він готовий вдарити.

Нагадуємо, видання WSJ розповіло про "імперію", яку створив Путін у Африці завдяки ПВК "Вагнер". Згідно з даними розслідувачів, до складу "імперії" входять золоті та алмазні копальні у низці африканських країн.

Тим часом Інститут вивчення війни дослідив, чи небезпечні найманці Україні: розслідувачі запевняють, що загрози від них поки що немає.