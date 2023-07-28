Звільнення Старомайорського: бійці ЗСУ показали, як проводять стабілізаційні заходи (відео)

Відео свідчить, що у населеному пункті не залишилось російських військ — українські військові заглянули у кожну кімнату та у кожен підвал.

Бійці ЗСУ опублікували кадри стабілізаційних заходів, які вони проводять у щойно звільненому від росіян селі Старомайорському у Донецькій області. Кадри зняті нагрудною камерою і показують деталі ураження противника прямо на вулицях населеного пункту. Допис розміщено у Telegram-каналі "СтратКом ЗСУ".

Бій у Старомайорську показує військовий з 35-ої окремої бригади морської піхоти ім. контрадмірала Михайла Остроградського. Дата запису не відома, втім події розгортаються у світлу пору доби.

На початку запису видно, як бійці пробираються впритул до села через зелену гущавину. Потім опиняються на околиці й наближаються до будинків. При цьому видно, що від житлових споруд залишились лише стіни — ні дахів, ні вікон чи дверей вже не залишилось.

Будинки у Старомайорському

Відео фіксує, як військові Сил оборони просувають по населеному пункту: оглядають розвалені кімнати, заглядають у підвали. Останні кадри показують, які один з бійців вільно рухається по місцевості, яка вже "зачищена" від окупаційних російських військ.

Командир 7 окремого батальйону "Арей" Олександр Грищук розповів, що російська військові не вірили, що Старомайорське зможуть звільнити бійці ЗСУ. Однак, наголосив, все стало можливим.

Зазначимо, про звільнення села Старомайорського Волноваського району Донеччини стало відомо напередодні, 27 липня — про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Очільник держави відзначив, що українські війська мають успіхи на південному відтинку фронту.

На онлайн-карті бойових дій DeepState зміни лінії боїв відбувались протягом останніх 2-3 діб. Підсумкове просування ЗСУ на Маріупольському напрямку — близько 3 км.

Старомайорське - на карті Deepstate

Експерти проаналізували, яким чином українське командування могло б розвинути успіх під Старомайорськом. Один з варіантів наступних дій — рухатись далі на південь Приазовською височиною. Однак аналогічну думку мають і росіяни, тому докладатимуть максимум зусиль, щоб зупинити просування ЗСУ. Тим часом українська війська можуть рушити вперед дещо західніше цього населеного пункту і підійти до Старомлинівки, щоб розвинути успіх контрнаступу на півдні.

Водночас CNN зазначило, що на іншому відтинку фронту — Бердянському — Сили оборони дійшли до так званих "зубів дракона" на Запоріжжі. Кадри з поля бою свідчать, що Українськ бронемашини переміщуються полями, біля яких росіяни спорудили свою лінію фортифікацій.

Нагадуємо, на Донеччині бійці ЗСУ "вполювали" російську РСЗВ "Град" — відео опублікував командувач Сухопутними військами генерал Олександр Сирський. У "полюванні" взяли участь два підрозділи ЗСУ: аеророзвідка та артилеристи.

Тим часом українські бійці пояснили, в чому полягають переваги бронемашини Marder, яку вони використовують на полі бою. Зі слів бійців, БМП значно комфортніші старих радянських аналогів, крім того, рухаються зі швидкістю 60 км/год та озброєнні скорострільною гарматою, яка здатна стріляти зі швидкістю 20 пострілів за секунду.