Майже 20% українців допускають обмін території на членство в НАТО, — соцопитування

Приводом для проведення дослідження став скандал, який днями виник через висловлювання голови канцелярії НАТО Стіана Йенссена щодо відмови України від деяких територій в обмін на членство в Альянсі.

Більшість українців не готова поступатися територіями в обмін на членство в НАТО, однак певний відсоток респондентів допускають подібній сценарій. Про це свідчать результати опублікованого соціологічного дослідження, здійсненого компанією "Active Group" за допомогою онлайн-панелі "SunFlower Sociology".

Зазначається, що участь в опитуванні, яке проводилося 19 серпня, взяли 600 респондентів віком від 18 років різної статі і з різних регіонів України. Теоретична похибка при довірчій імовірності 0,95 не перевищує 4%.

Приводом для опитування українців став скандал, який днями виник через висловлювання голови канцелярії НАТО Стіана Йенссена щодо відмови України від деяких територій в обмін на членство в Альянсі. Заява викликала обурення у МЗС та РНБО України. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк також жорстко відреагував на скандал. За його словами, у НАТО фактично пропонують дати можливість Росії "апгрейдити всі свої технології вбивства українців", накопичити додаткові ресурси і передати війну "як естафету" майбутньому поколінню.

Пізніше Йенссен вибачився і заявив, що помилився: "Моя заява про це була частиною більшої дискусії про можливі майбутні сценарії в Україні, і я не повинен був так говорити. Це була помилка". А координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі запевнив, що США не обговорюють можливість вступу України до НАТО в обмін на територіальні поступки Росії.

Учасники дослідження відповідали на питання — Чи вважаєте ви припустимим відмовитись від частини територій України заради вступу до НАТО?

Результати опитування:

5,1% цілком готові відмовитися від територій;

швидше так, ніж ні відповіли 14,2% респондентів;

категорично ні висловилися 66,5%;

не спромоглися конкретно відповісти на поставлене запитання 5,4% респондентів.

Нагадаємо, що Київський міжнародний інститут соціології провів опитування громадян України щодо їхнього ставлення до Сталіна. Згідно з результатами, лише 4% українців позитивно ставляться до екскерівника СРСР, а негативно — 61%. На території Росії ситуація протилежна. В Росії між 2012 і 2023 роками частка тих, хто позитивно сприймає Сталіна, зросла з 28% до 63%.

Раніше повідомлялося, що 30% українців згодні на завершення війни найближчим часом за будь-яку ціну, 53% готові далі вести боротьбу заради повної перемоги над Росією.