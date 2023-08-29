Бо "коле очі": у РФ прогнозують, що Кадирова стратять так само, як Пригожина, - Bild

Путін вже не здатен бути арбітром серед угрупувань у російській владі і тому конфлікти будуть виходити назовні. Найближчий конфлікт, який може статись — це протистояння з Кадировим, який має власну армію.

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин та група його спільників загинули в авіакатастрофі 23 серпня 2023 року. Однією з причин падіння літака може стати помста президента Росії Володимира Путіна, якому довелось пережити кілька тривожних годин під час "маршу справедливості". Російський опозиціонер Дмитро Гудков припустив, що у РФ є ще один діяч, який може незабаром повторити долю Пригожина. На його думку — це глава Республіки Чечня Рамзан Кадиров. Про це пише німецьке видання Bild.

На думку Гудкова, російські силовики після смерті власника ПВК "Вагнер" шукатимуть наступних впливових осіб у РФ, яких будуть нищити. Причина подібних дій — страх, що силовики зникнуть, якщо у Росії почнуться "смутні часи".

Найперший кандидат на ліквідацію — очільник Чечні Кадиров, стверджує політик. Між тим, нагадує видання, Кадирова називають "піхотинцем Путіна", хоч він вихвалявся убивствами росіян під час однієї з Чеченських воєн. То ж чому таку вірну людину мають убити?

Очільник Кремля Путін виступав миротворцем між різними конфліктуючими групами, які існують у російській владі. Тому зовні здавалось, що ця влада монолітна і всі діють спільно. Однак події з Пригожиним оприлюднили один конфлікт, а це свідчить про те, що президента РФ не справився зі своєю роллю. "Путін перестав грати роль арбітра між різними кремлівськими фракціями. Точніше, він уже не справляється з цією роллю. Конфлікти проникають у зовнішній світ", — пояснив Гудков.

Політик нагадав, що Кадиров має військо і вплив, і тому може вступити у конфлікт з силовиками РФ: "Кадиров – один із найбільших противників російської державності. У Кадирова є своя армія, яка добре підготовлена. І Кадиров має великий вплив поза силовим апаратом". Отже, резюмує Гудков, він "коле очі так званим "силовикам".

Крім загострення з Кадировим, росіяни можуть побачити також протистояння між ФСБ РФ та міноборони РФ: "Внутрішня напруга стає все більшою і більшою", — заявив Гудков.

Рамзан Кадиров: деталі біографії

Рамзан Кадиров — 46-річний голова Чеченської Республіки у складі РФ. Чеченець очолив республіку з 2007 року, коли його попередник — Алу Алхалов — відмовився під посади. Після цього постійно заявляв про особисту відданість Путіна: говорив, що він його "піхотинець". За час свого правління зумів створити особисте військо, яке увійшло до складу Російської гвардії.

Під час російського вторгнення в Україну полк Росгвардії "Ахмат" та інші підрозділи воювали на різних ділянках окупованих територій. Зокрема, їх помічали під час боїв на Київщині. Також вони перебували на Херсонщині та на Донеччині. У мережі підлеглі Кадирова стали відомі завдяки відео у соцмережі "Тікток" — після того, як вони вихвалялись своїми "подвигами", на місця дислокації прилітали українські снаряди.

Російські полонені також розповідали про поведінку кадирівців на лінії фронту на сході та півдні. Зокрема, стверджували, що вони стоять за спинами солдатів і виконують роль загороджувальних загонів. Тобто — стріляють по тих, хто хоче відступити.

Коли у червні 2023 року Пригожин та вагнерівці влаштували заколот проти Міноборони РФ, Кадиров повідомив, що начебто надіслав своїх підлеглих, аби зупинити марш найманців. Втім, жодної сутички так і не відбулось — вони спинились за кілька десятків кілометрів до табору "вагнерівців" у Ростові.

Нагадуємо, 29 серпня у Санкт-Петербурзі мало б відбутись поховання Євгена Пригожина. Російські ЗМІ зуміли побачити поховання його колег. Однак поховальної процесії і труни власника Групи Вагнера так ніхто і не побачив: заявляють, що все відбулось таємно, щоб не було заворушень.

У квітні 2023 року у Санкт-Петербурзі ховали ще одного прихильника Путіна — пропагандиста Владлена Татарського: чоловік загинув, отримавши в подарунок скульптуру з вибухівкою.