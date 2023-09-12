У Грузії зʼявився памʼятник Мацієвському, якого розстріляли за слова "Слава Україні" (фото)

На постаменті з бійцем ЗСУ у Тбілісі написана відповідь на його останні слова, які він сказав окупантам перед розстрілом.

Памʼятник Олександру Мацієвському, якого було посмертно удостоєно званням "Герой України", відкрили у столиці Грузії, повідомляє "Укрінформ" 12 вересня.

У Грузії віддали пошану українському воїну, якого окупанти застрелили за відданість Україні Фото: Укрінформ

Фото скульптури у місті Тбілісі зробила Юлія Овчаренко. Тепер кожен бажаючий може прийти до клініки Акакія Цілосані та віддати пошану снайперу 163-го батальйону 119-ї ОБрТрО, який загинув від рук російських окупантів.

В Берліні також не забули про Олександра Мацієвського та ще на початку літа створили на його честь мурал. Героя України увічнили біля будівлі антитоталітарного музею в столиці Німеччини.

Більш того, відвідувачі можуть прочитати детальніше про цю історію одразу на чотирьох мовах.

Нагадаємо, 6 березня у мережі з'явилося відео як окупанти розстріляли українського військовополоненого за фразу "Слава Україні". Воно було зняте вже після того, як за невідомих обставин Олександр Мацієвський був захоплений у полон, оскільки ніякого спорядження на ньому на відео не було.

Вже 12 березня СБУ остаточно підтвердила особу бійця, якого розстріляли за слова "Слава Україні". Після проведення низки експертиз слідчі встановили, що загиблим є боєць 119 окремої бригади ТрО Олександр Мацієвський. Його розстріляли за день до нового року.

Пізніше у Міністерстві закордонних справ повідомили, що військовий був громадянином Молдови. МЗС висловило щирі співчуття рідним та близьким Олександра Мацієвського.