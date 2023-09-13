Не здадуть Бахмут: ЗС РФ не зроблять "жесту доброї волі" після втрати Кліщїївки, — експерт

Росія для окупації Бахмуту поклала десятки тисяч солдатів і "продала" це як перемогу над Україною. Тому експерт не очікує, що станеться "жест доброї волі".

Військовий експерт та майор запасу з батальйону ім. генерала Кульчицького Олексій Гетьман розповів про перспективи контрнаступу бійців Сил оборони у Донецькій області під Бахмутом. Зокрема, впевнений у звільненні Кліщіївки, де Генштаб відзначив певне просування, і попередив про складнощі при взятті Бахмуту. Про це написало видання "РБК-Україна".

Олексій Гетьман впевнений, що ЗСУ відтіснять ЗС РФ трохи далі від Кліщіївки, при чому це відбудеться найближчими днями. Однак успіх на південному фланзі під Бахмутом зовсім не означає, що місто зможуть оточити. Одна з причин — важкі бої, які тривають на північ від міста.

Експерт визнав, що крок за кроком Сили оборони просуваються вперед. І російські військові розуміють, що ризик оточення дійсно є.

Між тим російське командування буде тримати Бахмут, докладаючи максимум зусиль. Причина подібної впертості — втрати, яких зазнали ЗС РФ, захоплюючи місто. Підраховано, що на кожні 42 см просування Росія поклала там одного солдата. Тому громадянам РФ Бахмут "продали" як перемогу, і тепер не можуть від цього відмовитись.

"Фраза про "жест доброї волі" або відхід на вигідніші рубежі не прокотить. Вони битимуться до останнього, але ті, хто безпосередньо перебуває в місті, розуміють реальну загрозу оточення", — зазначив Гетьман.

Ситуація під Бахмутом станом на 13 вересня 2023 року Фото: DeepState

Контрнасту ЗСУ: деталі

У крайньому звіті станом на ранок 13 вересня Генштаб ЗСУ перелічив напрямки, де відбуваються успішні атаки на позиції ЗС РФ. Ідеться саме про Кліщіївку у Донецькій області та частковий успіх біля Роботиного у Запорізькій області. Що ж до ситуації на Бахмутському відтинку фронту, то вказано, що ворог намагається атакувати на північ від міста — біля села Оріхово-Василівка.

Волонтери руху DeepState також опублікували власну аналітику: зазначили, що у Кліщіївці вже відбувається "зачистка". Зокрема, відшукують останніх солдатів РФ на околицях села. Водночас тиждень тому, 6 вересня, стверджувалось, що бійцям Сил оборони вдалось витіснити ворога з половини села Кліщіївка.

Нагадуємо, три безпілотники СБУ перелетіли через Дніпро та атакували "виборчий штаб" окупаційної влади у Запорізькій області. Крім того, в ніч на 13 вересня дрони та ракети Сил оборони дістали до цілей у окупованому Криму: влучили по судноремонтному заводу і пошкодили кілька кораблів ЗС РФ.