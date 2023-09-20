"У тіні": ГУР показало підрозділ NBD зі спецпідрозділу "Тимура", який звільняв Зміїний (відео)

ГУР Міноборони показали роботу п'ятірки спецпризначенців, які здійснюють успішні удари по ЗС РФ. Бійці використовують сучасне військове спорядження і "бачать світло там, де, здавалося, його вже немає".

Підрозділ NBD зі спецпідрозділу командира з псевдо "Тимур" виконує секретні операції у повній темряві та тиші. Бійці підрозділу дістаються до місця виконання завдання у бронемашині, мають прилади нічного бачення та повний набір військового спорядження, щоб знешкоджувати солдатів ЗС РФ. Про це ідеться у відео, опублікованому пресслужбою ГУР Міноборони.

На відео розповідається про бійців, якими керує командир з позивним Nobody. Чоловік на кілька митей з'являється у кадрі, поруч з ним — четверо його побратимів. Показують, як команда виїжджає на виконання завдання, прямуючи на місце висадки у бронетранспортері. Кожен має собі усе необхідне, щоб у темряві нищити ворога. Крім приладів нічного бачення та зброї, використовують дані розвідки: про це свідчить зображення деякої місцевості, яке видно на планшеті під час планування операції.

Голос за кадром пояснює, що спецпідрозділ NBD завжди працює у пітьмі й здатен перемогти страх: "бачать світло там, де його вже немає". Також проводять аналогію між здобуттям незалежності Україною та проголошенням незалежності від страху.

"Сильніший той, хто здатен зробити крок на зустріч страху, той хто ніколи не впаду у відчай, той хто усвідомлює, що здатен пережити будь-що. У 1991 році Україна проголосила незалежність. Сьогодні ми проголошуємо незалежність від темряви", — говорить голос за кадром.

Новини ГУР: деталі

Зазначимо, про команду спецпідрозділу ГУР, очолювану "Тимуром", стало відомо після звільнення від російських окупантів острова Зміїний, який ЗС РФ досі продовжують обстрілювати. Спецоперацію втілили у життя бійці розвідки, очолювані командиром з псевдо "Тимур". Чоловік розповів про деталі боїв на острові. З його слів, звільнення відбувалось в три етапи: спершу відпрацювала артилерія, потім — удари авіацією Сил оборони та встановлення найбільшого прапора України на одному з мисів, і третій етап — підняття прапора на офіційному флагштоку.

Між тим українська розвідка відгукнулась на заяви західних ЗМІ щодо удару по табору ПВК "Вагнер" в Судані. Зокрема, заявили, що бійцям лестить, що їх підозрюють в подібних діях. Втім, офіційно не підтвердили, що дотичні до цих дій.

Однак, починаючи з кінця серпня, в ГУР розповіли про кілька вдалих спецоперацій в межах України та на території РФ. Наприклад, показали кадри з дрона, який дістався до аеродрому в Пскові, де згоріли два Іл-76. Також розповіли про спецоперацію "Синиця", після якої до рук України потрапив російський вертоліт Мі-8. Серед здобутків розвідки — знищення С-400 на мисі Тарханкут та звільнення так званих "вишок Бойка" від техніки росіян.

Нагадуємо, під час спецоперації біля "вишок Бойка" один з бійців ГУР опинився за бортом плавзасобу, яким діставались до платформ. Чоловік пробув у воді кілька годин, але його все ж врятували. Тим часом 18 вересня стало відомо про втрату росіянами ще одного корабля. Зі слів речника ГУР МОУ Андрія Юсова, ідеться про патрульний корабель "Сергій Котов".