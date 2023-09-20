США не відправлятимуть в Україну ракети ATACMS найближчим часом, — CNN

За словами журналістів, ATACMS не увійдуть до складу нового пакета озброєнь для України, про який, як очікується, оголосять у четвер, 21 вересня.

Сполучені Штати не нададуть Збройним силам України ракети великої дальності ATACMS найближчим часом, незважаючи на запити президента Володимира Зеленського. Про це заявив неназваний американський чиновник, пише CNN.

За словами джерела, ATACMS не увійдуть до складу нового пакета озброєнь для України, про який, як очікують, оголосять у четвер, 21 вересня, коли Зеленський і глава Білого дому Джо Байден зустрінуться у Вашингтоні.

Щоправда, як зазначили журналісти, глава відділу закупівель армії США Дуг Буш заявив, що остаточне рішення щодо ATACMS все ще не ухвалено.

"У кінцевому підсумку ця влада належить президенту", — сказав Буш.

За його словами, армія надає дані особам, у яких є влада. Тому вони ухвалять це рішення на потрібному рівні. Буш зазначив, що існують різні версії ракет ATACMS. Кількість ракет, які є в американської армії, не є обмежувальним фактором. Передані Києву екземпляри будуть замінені на новіші версії.

Буш сказав, що якщо адміністрація все-таки ухвалить рішення передати Україні ракети, то армія готова швидко це зробити.

Зазначимо, що раніше ЗМІ повідомляли, що профільні відомства США схвалили постачання ATACMS Україні. За словами журналістів, президент США ще може висловити свою відмову проти передачі Україні тактичної далекобійної ракетної системи.

Також повідомлялося, що Зеленський оцінив контрнаступ ЗСУ і можливу поставку ракет ATACMS. Український президент підкреслив, що Україні потрібні далекобійні ракети ATACMS і комплекси Patriot. Також він відповів іноземцям, які скептично ставляться до підтримки Києва.