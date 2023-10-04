У Криму майже щодня "утилізують боєприпаси": у ГУР пояснили, що приховують ЗС РФ (відео)

Як пояснили у ГУР Міноборони, під "утилізацією старої вибухівки" окупанти приховують знищення боєприпасів, які не здетонували під час прильоту українських ракет і дронів.

Окупаційна влада майже щодня повідомляє про "утилізацію вибухонебезпечних предметів" на Кримському пів острові. Коментар щодо цих повідомлень телеканалу "Суспільне. Крим" надав 3 жовтня представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

За інформацією телеканалу, лише за вересень цьогоріч таких повідомлень було 25. При цьому уявне знищення старих боєприпасів відбувається найчастіше у селищі Біюк-Онлар (колишнє Жовтневе), на Старокримському полігоні, в Армянську та селах Джанкойського району і неподалік Керчі.

Андрій Юсов підтвердив, що в українській розвідці також звернули увагу на подібну регулярну "утилізацію".

"Кількість повідомлень такого роду дуже велика, і подібних повідомлень ми не зустрічаємо з такою інтенсивністю на інших тимчасово окупованих українських територіях або території самої Росії. Занадто багато їм доводиться утилізувати в українському Криму", — сказав Юсов.

І додав, що безумовно ніхто не вірить в історії про знешкодження вибухівки, яка залишилася на пів острові з часів Другої світової війни, хоча окупанти поширюють саме цю легенду-нісенітницю.

Полковник запасу ВМС ЗСУ Владислав Селезньов також підтвердив журналістам, що знищення вибухонебезпечних предметів в окупованому Криму стало регулярним. І він пов’язує це з тим періодом, відколи почастішали удари Сил оборони України по військових об'єктах росіян у Криму.

"Внаслідок "бавовни" відбувається розльот боєприпасів, які не вибухнули під час вторинної детонації. Їх треба всі збирати докупи і на визначених місцях — на полігонах та на пунктах утилізації — все це підривати", — пояснює полковник.

Тож коли гауляйтер Сергій Аксьонов та "губернатор" Михайло Развожаєв розповідають про ліквідацію старих боєприпасів, то, на думку Селезньова, це росіяни починають збирати рештки власних боєприпасів, які порозкидало від вибуху з боку українських Сил оборони.

Протягом вересня знищення вибухівки відбувалося від Джанкоя до Севастополя та від західної частини (мису Тарханкут) до передмістя Феодосії і Керчі. Така широка регіональна розгалуженість "утилізації" теж має пояснення, підкреслює полковник.

Карта "утилізації старих боєприпасів" Фото: З відкритих джерел

"Говорити про те, що є якийсь єдиний центр чи єдине місце, не варто, бо насправді "бавовна" трапляється в різних місцях. Це пов'язано з тим, що не всі боєприпаси можна переміщувати на великі відстані, бо це дуже небезпечна зброя, тому чим коротша доставка до місця знищення боєприпасів, тим безпечніше", — підтверджує полковник Селезньов.

Він запевнив, що чим більше надалі буде влучань, тим частіше окупаційна влада повідомлятиме про утилізацію старих боєприпасів на пів острові.

Вибухи в окупованому Криму — що відомо

Ввечері 25 вересня місцеві жителі чули потужні вибухи у Севастополі та на південних околицях Джанкою — в районі залізниці.

Вранці 23 вересня у Севастополі пролунав потужний вибух. Окупанти зазначили, що це була ракетна атака, а уламки ракет нібито впали в районі аеродрому "Бельбек".

Вдень 22 вересня у Севастополі пролунало декілька потужних вибухів. Це був ракетний удар по штабу Чорноморського флоту РФ саме під час проведення наради керівного складу ЧФ. Внаслідок загинули 34 офіцери, а 105 стали "трьохсотими".

Вночі 21 вересня окупований Крим зазнав масованої атаки БПЛА.

Нагадаємо, що, за різними оцінками, на сьогодні на території Криму знаходиться понад дві сотні військових об'єктів, серед яких є й склади з боєприпасами. Вони, як і російська військова логістика — законні цілі, що підлягають знищенню.

Фокус писав, що тимчасово окупований Крим поступово переходить під український вогневий контроль, а серед населення наростають панічні настрої.

Крім того, за словами аналітика Фредеріка Мертенса, російські сили встановили загороджувальні споруди, так звані "зуби дракона", за 16 кілометрів від Феодосії — на найвужчому місці Керченського півострова.

За повідомленням Фокуса, 27 вересня представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Черняк повідомив, що на тимчасово окупованому півострові Крим атмосфера окупантів почала більше нагнітатися.