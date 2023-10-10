"Ми самі не літаємо": ЗСУ зі "Стріли" знищили 3 ZALA, "Орлан" та 8 "Ланцетів" (відео)

Іноді бійцям доводиться застосувати й стрілецьку зброю проти безпілотників російських військ.

Бійці 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого застосували ЗРК "Стріла" та ліквідували велику кількість безпілотників – 3 ZALA, 1 "Орлан" та 8 "Ланцетів". У Facebook підрозділу повідомили результати роботи.

Один із воїнів розповів, що їм знищувати ворожу техніку досить просто. Він передає координати, а оператор робить пуск.

"Самі не літаємо, і їм не даємо", – пояснив захисник.

Іноді бійцям доводиться застосувати й стрілецьку зброю. Воїни волинської бригади пообіцяли й надалі ефективно знищувати техніку російських загарбників та не давати жодної можливості окупантам для прориву.

"Так працює "Стріла-10" і не лише вона. Вміємо, можемо, переможемо", – йдеться у дописі.

Знищення БПЛА РФ

14 бригада у вересні застосувала ЗРК "Стріла-10" і збила "Орлан". Українські захисники зафіксували російський об'єкт і вирішили застосувати систему ППО, а результат виявився дуже вдалим.

Бійці ЗСУ 7 вересня з HIMARS влучили в пускову установку "Ланцетів". Ракета HIMARS дістала до схованки екіпажу, який запускав баражуючі безпілотники. На місці удару снаряда залишились дрібні уламки того, що колись було російською вантажівкою.

ЗСУ 5 вересня приземлили російський дрон ZALA. Безпілотний літальний апарат був обладнаний камерою і супроводжував російський боєприпас "Ланцет", що баражує.

Нагадаємо, 9 жовтня ЗСУ завдали удару по розрахунку БПЛА противника. Під час атаки дроном-камікадзе було знищено не тільки живу силу противника, а й безпілотники, а також бойові снаряди до них.