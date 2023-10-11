Ізраїль заявив, що жоден безпілотник не потрапив на їхню територію, — The Jerusalem Post

В ізраїльській армії повідомили, що сигнал тривоги, який лунав на півночі Ізраїлю, через можливий прорив безпілотниів, був "людською помилкою".

Речник ЦАХАЛу контрадмірал Даніель Хагарі каже, що на півночі Ізраїлю не було жодного інциденту з безпекою, а військові з’ясовують, що викликало сигналізацію раніше цього вечора. Про це повідомляє Times of Israel.

Армія оборони Ізраїлю каже, що попередження про проникнення безпілотників, які раніше пролунали на півночі Ізраїлю, є помилковою тривогою.

"На даний момент побоювання щодо проникнення виключені", — кажуть в ЦАХАЛІ.

Зазначили, що додаток Home Front Command також надіслав помилкові тривоги по всій країні.

"Це неправда, такої інструкції немає", — заявили в армії, додавши, що це сталося через "людську помилку", а не через кібератаку.

Ізраїльтян на півночі країни закликали перебувати у бомбосховищах через можливий прорив повітряного простору зі сторони Лівану.

Станом на зараз повідомлень про постраждалих чи падіння ракет не надходило.

Раніше у ЦАХАЛ заявляли про "ймовірне проникнення" у повітряний простір Ізраїлю з території Лівану.

Отримано повідомлення про ймовірне проникнення з Лівану в повітряний простір Ізраїлю.

Хагарі також зазначив, що Армія оборони Ізраїлю продовжила сьогодні завдавати ударів у секторі Газа по "терористичним районам".

За його словами, військові атакують всю інфраструктуру ХАМАС.

ХАМАС атакували Ізраїль: що відомо

7 жовтня ХАМАС атакував Ізраїль із території Сектору Гази. Зокрема, було випущено понад дві тисячі ракет, після яких бойовики розпочали вторгнення до країни. ЦАХАЛ оголосив воєнний стан та розпочав операцію "Залізні мечі". 8 жовтня Ізраїль офіційно оголосив про війну та увів в дію "пункт 40 Алеф", який не застосовувався з 1973 року.

Також 8 жовтня у пресслужбі офісу прем'єр-міністра Ізраїлю заявили, що понад сто ізраїльтян були викрадені бойовиками ХАМАС. Тоді як ще понад 600 людей було вбито, а дві тисячі — поранено.

Вранці 9 жовтня стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю продовжила завдавати ударів по Сектору Гази. За повідомленням ЗМІ, було уражено командні пункти ХАМАС, будівлю, у якій проживали бойовики, командний центр, "оперативне майно" та актив, який використовувався для розвідки.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу ввечері 9 жовтня у зв'язку з атаками збройного крила ХАМАС "Бригад Іззаддіна аль-Кассама" виступив зі зверненням до нації. Він наголосив, що авіаудари по позиціях бойовиків ХАМАС у Секторі Газа були тільки початком.

Нагадаємо, що міністр оборони Ізраїлю пообіцяв перетворити Газу на "наметове містечко": готується масштабна наземна операція.

Також повідомлялося, що терористи ХАМАС убили в Ізраїлі активістів, які підтримують Палестину.