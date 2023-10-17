"Разом — до перемоги": Залужний показав момент запуску ракет ATACMS (відео)

На кадрах, опублікованих головнокомандувачем ЗСУ, можна побачити пуски щонайменше трьох американських ракет.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний показав, як українські військові застосовують отримані від США далекобійні ракети ATACMS. Відповідне відео генерал опублікував у своєму Telegram-каналі 17 жовтня.

На оприлюднених кадрах видно, що ЗСУ запустили щонайменше три американські ракети.

"Робота наших воїнів. Дякую вам за службу! Дякую партнерам за підтримку. Разом — до перемоги", — написав Валерій Залужний.

Україна застосувала ATACMS: що відомо

Нагадаємо, 17 жовтня журналісти The Wall Street Journal повідомили, що ЗСУ завдали удару по військовому об'єкту росіян за допомогою американських далекобійних ракет ATACMS. На той момент офіційні джерела не повідомляли про постачання цих ракет в Україну.

Про те, що уламки ракети, знайдені в окупованому Бердянську після атаки на місцевий аеродром, належать ракеті ATACMS, також написали OSINT-аналітики.

Уламки ATACMS Фото: Скриншот

Водночас у Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ повідомили, що в ніч на 17 жовтня Сили оборони України завдали ударів по вертольотах і обладнанню аеродромів ЗС РФ біля окупованих Луганська і Бердянська.

Пізніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що США передали Україні ATACMS. Український лідер подякував Вашингтону, а також підкреслив, що американські ракети вже себе показали.