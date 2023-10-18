Запросив Байдена "на млинці": Путін впевнений, що РФ вже перемогла США та Україну

У Кремлі впевнені, що РФ виграла війну в Україні й тому запрошує очільника США Байдена на "чаювання". Відзначили, що в Україні є сили, які пройшли "трансформацію" і готові вести мирні перемовини.

18 жовтня президент РФ Володимир Путін взяв участь у пресконференції за підсумками участі у дводенному міжнародному форумі в Китаї "Один пояс, один шлях". Деякі з його заяв стосувались майбутньої угоди з урядом Китаю, яка триватиме до 2030 року і буде "масштабною". Також очільник Кремля прокоментував ситуацію на війні РФ проти України: зазначив, що вже переміг. Фрагменти виступу російського президента опублікували в Telegram-каналі "Смотри".

Путін запропонував президенту США Джо Байдену "забрати свої ATACMS" та приїхати до Росії "на млинці і на чаювання". На його думку, "якщо програна війна, то про що говорити?" Цією фразою він висловив впевненість у перемозі РФ на війні в Україні і зазначив, що йому "смішні" дії американців.

Також росіянин пояснив свою позицію щодо перемовин з Україною. Найперше зазначив, що перемовин хоче "українська сторона". І якщо вона прагне миру, то повинна це робити "не театральними жестами". Після цього почав радити, що робити Києву.

Найперше, радить Путін, потрібно скасувати "декрет, який забороняє вести перемовини". Далі згадав про "сигнали", які надходять з Києва від осіб, які "курують зовнішню політику" — вони начебто відмовились від думки розв'язувати питання на полі бою, а почали думати про мирні перемовини.

На думку Путін — це "правильна трансформація — трансформація у правильному напрямку". Про це ж говорить представник ЄС Жозеп Боррель, про якого згадав очільник Кремля.

Оцінив ситуацію наступними словами: "Готовий за це похвалити. Але цього не достатньо. Потрібно зробити певні кроки, якщо дійсно є бажання домовлятись". Які саме кроки має зробити Україна, Путін у виступі в Китаї не перелічив.

Війна РФ в Україні: деталі мирних перемовин

Зазначимо, 30 вересня 2022 року президент України Володимир Зеленський видав Указ, в якому чітко пояснив позицію щодо перемовин з Росією. Зокрема, у документі вказано, що перемовини не ітимуть доти, поки при владі в Кремлі перебуває президент Путін.

Весною 2023 року Зеленський оприлюднив "формулу миру" з 10 пунктів. Згідно з цим планом, РФ повинна звільнити усі окуповані території України, сплатити репарації та покарати винних у воєнних злочинах і вторгненні.

Між тим у РФ озвучували свою позицію щодо завершення війни. Вказували, що Україна має прийняти "територіальні реалії" та відмовитись від вступу до будь-якого безпекового союзу. Позицію Кремля щодо цього питання підтримує Китай, який своєю чергою оприлюднив свій "мирний план", який повторює вимоги Путіна.

Нагадуємо, уряд США анонсував деякі кроки щодо врегулювання активності Китаю на світовій арені. Зокрема, ідеться про залучення Індії, яка може перебрати на себе деякі промислові та економічні спроможності Пекіну. Тим часом ЗМІ розповіли про спільний намір Росії та Китаю скомпрометувати політику США. Для цього російські та китайські політики планують використати війну в Ізраїлі.