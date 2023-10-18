Без анонсів: в Міноборони США змінили підхід до заяв про виділення допомоги Україні

Американський уряд надсилає в Україну те військове спорядження, про яке говорить командування ЗСУ, стверджує речниця Пентагону. При цьому вона відмовилась повідомляти, чи очікується додаткова партія ракет ATACMS.

Адміністрація Білого дому 18 жовтня підтвердила, що Україні передали партію ракет ATACMS, які здатні бити на відстань до 165 км. Тим часом речниця Міністерства оборони США Сабріна Сінгх заявила, що надалі американці не планують анонсувати постачання в Україну зброї. Про це йшлося під час брифінгу, який відбувся у Пентагоні.

Сінгх дала відповідь на питання щодо того, чи отримає Україна додаткові поставки ATACMS. Пояснила, що надалі Пентагон не буде анонсувати вміст пакетів військової допомоги, які формуються для України.

Речниця Міноборони США підтвердила, що пакети створюють у тісному контакті з українським командуванням. У майбутньому, як свідчать заяви речниці, громадськість не знатиме, що входить у пакети та з яких джерел їх формують.

"Я просто не збираюсь анонсувати нічого, що може входити до майбутніх пакетів. І щодо того, звідки вони отримані, я просто не збираюся вдаватися в це зараз", — ідеться у розшифровці відповіді Сінгх під час брифінгу.

Фрагмент заяви Пентагону щодо військової допомоги та ATACMS Фото: defense.gov

ATACMS для України: деталі

Зазначимо, перші повідомлення про можливість надання Україні ракет ATACMS з'явились у мережі близько 17 год. 17 жовтня. Про це написали майже одночасно три американських медіа, при цьому посилались на неназвані джерела. Джерела запевняли, що відправка відбулась певний час тому і проводилась таємно.

Пізніше Білий дім підтвердив виділення партії ракет: ідеться про невелику кількість — близько 20 шт. ЗМІ зазначають, що ідеться про касетний тип ракет, а не про далекобійні боєголовки, здатні пролетіти 300 км і дістати по Кримському мосту.

Воєнні експерти проаналізували можливості того типу ракет, які ЗСУ отримали від США. Наголосили, що для успішного знищення Кримського мосту потрібен інший тип ракет — М57 або М 57а1 — які підірвуть відразу кілька опор та секцій. Важливо після цього тримати під вогневим контролем ремонтні бригади, які будуть намагатись його пролагодити.

Розмова про ракети ATACMS почалась після того, які Генштаб ЗСУ зранку 17 вересня повідомив про удар по авіабазах ЗС РФ за 100 км від лінії фронту — в Луганську та Бердянську. Пізніше показали відео з моментом пуску ракет, які засвідчили пуск саме цього типу американських ракет.

Також у мережі опублікували наслідки прильоту ATACMS по авіабазі під Бердянськом. Видно, які палає у кількох точках, при чому горіння відбувається на тлі російських вертольотів.

Аналітики Інституту вивчення війни оцінили наслідки появи ATACMS в української армії. Зокрема, це означає, що росіянам доведеться відвезти свою авіацію подалі від лінії фронту.

Нагадуємо, у росЗМІ повідомили про просування ЗСУ на лівобережжі Херсонщини. Зі слів росіян, Сили оборони зайняли два села за кілька кілометрів від Дніпра. Тим часом тривають спроби штурмів ЗС РФ під Авдіївкою: Генштаб попереджає, що у ворога є достатньо сил для продовження бойових дій. Своєю чергою президент Росії Володимир Путін впевнений, що вже здобув перемогу. Зокрема, під час візиту до Пекіну запросив до Москви президента США, щоб це "відсвяткувати".