"Побачите Газу зсередини": міністр оборони Ізраїля анонсував наземний наступ ЦАХАЛ

Найближчим часом ізраїльські війська зайдуть на територію Сектору Гази. Голова Міноборони Йоав Ґалант попередив підлеглих, що "наказ прийде".

Наземний наступ ізраїльської армії ЦАХАЛ на Газу відбудеться вже "незабаром". Про це з посиланням на слова міністра оборони Ізраїля Йоава Ґаланта 19 жовтня повідомили у виданні The Times of Israel.

За інформацією ЗМІ, міністр звернувся до військових на кордоні з Сектором Гази. Він анонсував підлеглим наказ увійти на територію, нині підконтрольну ХАМАС.

"Зараз ви бачите Газу здалеку, незабаром ви побачите її зсередини", — сказав він солдатам.

Ізраїльський чиновник додав, що "наказ прийде".

Загострення конфлікту в Ізраїлі: напад ХАМАС

7 жовтня бойовики ХАМАС завдали масованого удару по Ізраїлю, випустивши понад дві тисячі ракет. Бійці почали розстрілювати людей в населених пунктах, що знаходяться поблизу кордону з Палестиною. Армія Ізраїлю завдала ударів у відповідь.

За даними ЗМІ, лише за три дні ХАМАС вдалося вбити приблизно тисячу осіб, ще три тисячі — отримали поранення, від 50 до 150 людей стали заручниками.

17 жовтня під ударом опинилась лікарня у Секторі Гази. Повідомлялося, що загинули щонайменше 500 осіб. Президент США Джо Байден заявив, що, ймовірно, до руйнування медзакладу не причетна армія ЦАХАЛ. З його слів, "це зробила інша команда".

Нагадаємо, 19 жовтня стало відомо, що у Секторі Гази загинула українка. Це вже 18 випадок з 7 жовтня, коли стався напад ХАМАС.