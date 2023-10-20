"Припинити вогонь": Ґрета Тунберг виступила на підтримку Палестини і Сектора Гази (фото)

Екоактивістка закликала у своїх соцмережах припинити військову операцію в Секторі Гази і забезпечити свободу палестинців.

20-річна екоактивістка зі Швеції Ґрета Тунберг виступила на підтримку Палестини та жителів Сектора Гази та опублікувала повідомлення в соціальних мережах, у якому вона закликала "припинити вогонь". Свій пост вона розмістила 20 жовтня на сторінці соцмережі X (Twitter).

Активістка заявила про необхідність забезпечити свободу палестинців.

"Сьогодні ми страйкуємо на знак солідарності з Палестиною і Сектором Гази. Світ повинен висловитися і закликати до негайного припинення вогню, справедливості та свободи для палестинців і всіх постраждалих мирних жителів", — написала Ґрета Тунберг.

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Позиція Ґрети Тунберг щодо України

Варто зазначити, що Ґрета Тунберг підтримала Україну у війні проти Росії. Зокрема, вона засудила підрив російськими військами греблі Каховської ГЕС і розкритикувала реакцію світу на екологічну катастрофу.

29 червня 2023 року екоактивістка Ґрета Тунберг приїхала до Києва у складі Міжнародної робочої групи з екологічних наслідків війни в Україні. Вона зустрілася з президентом Володимиром Зеленським та обговорила наслідки терористичного акту ЗС РФ на Каховській ГЕС.

Війна в Ізраїлі — останні новини

Нагадаємо, 20 жовтня західні ЗМІ писали, що США вплинули на плани Ізраїлю щодо наземної операції в Секторі Гази. Зокрема, було обговорено способи обмеження втрат серед двох мільйонів цивільних жителів Гази та плани уряду на період після завершення операції.

Крім того, 20 жовтня стало відомо, що президент США Джо Байден запросить у Конгресу 60 мільярдів доларів для України та 14 мільярдів доларів для підтримки Ізраїлю.

Днем раніше, 19 жовтня, повідомлялося, що американський військовий корабель USS Carney перехопив у північній частині Червоного моря три ракети й кілька безпілотників. які випустили хусити з Ємену.