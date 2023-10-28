ЗСУ за 5% бюджету Пентагону утилізували 50% техніки РФ: республіканець Крісті про підтримку Києва (відео)

Зі слів можливого кандидата на виборах президента США, він хотів би підсилити допомогу Україні. На його думку, це покаже союзникам, що Вашингтон дотримується слова.

США повинні й надалі надавати допомогу Україні, оскільки війна проти РФ показує вигідність витрачання коштів у даному напрямку. Зокрема, надсилаючи зброю, яка є на складах Пентагону, американці отримують десятикратний виграш. Про це заявив член Республіканської партії США та можливий кандидат на президентських виборах 2024 року Крістофер (Кріс) Крісті в ефірі телеканалу Fox News.

Політик під час діалогу з журналістом навів аргументи, які скептично налаштованих громадян США могли б переконати підтримувати Україну. Вказав, що зараз Міністерство оборони США витрачає 5% річного бюджету на військову допомогу Києву. Отримавши цю зброю, українські Сили оборони знищили половину російської техніки на полі бою: тобто наявний виграш у 10 разів.

Крісті наголосив, що уряд США повинен надавати ще більше підтримки. Це потрібно робити для того, щоб виконати обіцянку, дану партнерам та союзникам.

"Нам потрібно це зробити, тому що, якщо цього не станеться, то інші наші світові союзники засумніваються в тому, чи варті чогось наші обіцянки".

Заява Кріса Крісті (див. з 0:13)

США та Україна: деталі

Зазначимо, Кріс Крісті відвідував Україну у серпні 2023 року. Американський політик побачив наслідки російських злочинів у Бучі та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Крісті тоді запевнив, що США і далі будуть підтримувати український народ.

Кріс Крісті — 61 річний республіканець, голова Асоціації губернаторів-республіканців США. На сьогодні він бере участь у праймеріз цієї партії, під час яких відбувається змагання між різними кандидатами всередині цієї політичної сили. Останні опитування членів Республіканської партії показали, що результати Крісті — на 8 місці, а на першому — експрезидент Дональд Трамп, який сумнівається, чи потрібно Україні допомагати.

Між тим у Палаті представників Конгресу США обрали нового спікера — ним став республіканець Майк Джонсон. Спікер в ефірі Fox News заявив, що американському уряду варто було б потужніше допомагати ЗСУ, а не гальмувати надання підтримки, "вдягаючи кайдани".

Втім наразі так і не відбулось голосування щодо надання Україні допомоги розміром 61 млрд дол., як запропонував президента Джо Байден. Республіканці наполягають, що розв'яжуть питання окремо — після виділення допомоги Ізраїлю.

Нагадуємо, ЗМІ повідомили, що Джонсон продовжує опиратись пропозиції Байдена поставити на голосування питання виділення коштів. Тим часом спецслужби США намагаються попередити спецоперацію РФ у Південній Америці: оприлюднюють такі ж дані, як напередодні вторгнення 24 лютого.