Україна купує турецькі касетні боєприпаси через посередництво Румунії, – ЗМІ

За даними журналістів, українська армія отримала 18 партій боєприпасів, кожен з яких має 88 суббоєприпасів. Офіційно Київ та Анкара заперечували постачання снарядів.

Через кілька тижнів після того, як США офіційно погодились передати Україні касетні боєприпаси, українська армія отримала 18 партій з Туреччини. Про це повідомляє Defense One.

Журналіст зібрав дані із сервісу Import Genius, агрегатора з даними про торгівлю, і виявилось, що 31 липня в Україну прибуло 18 партій касетних боєприпасів M483A1 турецького походження. Кожен боєприпас має 88 суббоєприпасів для збільшення площі ураження. Стверджується, що в М483А1 до 14% суббоєприпасів не вибухають.

Касетний боєприпас M483A1

У постачання боєприпасів з Туреччини була залучена румунська торгова компанія Romtehnica, яка належить Міноборони країни, тому достеменно встановити участь Анкари неможливо. Офіційно Туреччина та Україна заперечують, що касетні боєприпаси турецького виробництва наявні в ЗСУ.

В постачаннях не вказані прямо кількість снарядів чи ціна за один снаряд. Проте використавши вагу партії та одного боєприпасу автор дійшов до висновку, що Київ придбав 6074 боєприпасів за ціною 2972 долари за один снаряд. Їх виробляли в період між 1994 та 2022 роки. Перед постачанням їх відновили.

Вартість одного боєприпасу, на думку аналітика Діна Локвуда Forecast International, з огляду на вік боєприпасів Київ міг переплатити 25% від "справедливої ціни". Проте аналітик Марк Кансіан CSIS каже, що швидше за все ціна справедлива. Зараз армія США купує один боєприпас разом з метальним зарядом та запалом за 3000 доларів.

Нагадаємо, 24 липня аналітики показали касетні боєприпаси М864 на озброєні ЗСУ.

25 серпня бійці ЗСУ показали, як розбирають касетні боєприпаси для створення скидів для дронів.