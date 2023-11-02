У розвідці Британії назвали втрати у ППО, які Росія понесла за тиждень

У відомстві кажуть, що втрати РФ у протиповітряній обороні збільшать й без того велике навантаження на решту систем і операторів.

Протягом останнього тижня внаслідок українських ударів Росія ймовірно втратила щонайменше чотири установки зенітно-ракетних комплексів (ЗРК) великої дальності. Про це повідомляють у Міністерстві оборони Великої Британії.

Зазначається, що за інформацію російських ЗМІ три установки SA-21 (С-400) були знищені у Луганській області. Також про додаткові втрати російської ППО у Криму повідомляли українські джерела.

Розвідка вважає, що високотехнологічні системи ЗРК великої дальності для Росії є основним компонентом військової стратегії, якому вона надає перевагу.

"Нещодавні втрати підкреслюють, що російська інтегрована система протиповітряної оборони продовжує боротися з сучасною високоточною ударною зброєю і, швидше за все, збільшить і без того значне навантаження на решту систем і операторів", — йдеться у повідомленні.

Також у розвідці кажуть, що в міру того, як Росія замінюватиме знищені системи, вона послаблюватиме свою протиповітряну оборону в інших операційних зонах.

Повідомлення розвідки Великої Британії Фото: Ministry of Defence

Російська ППО: що відомо

На початку вересня аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) заявляли, що у російських військ спостерігаються проблеми з протиповітряною обороною у Криму.

У звіті від 14 вересня зазначалося, що Україна могла знищити під Євпаторією комплекс С-400 "Тріумф" ЗС РФ.

Після чергових ракетних атак українських сил на початку жовтня партизани почали фіксувати перекидання Росією своїх засобів ППО до Севастополя. Також повідомлялося про те, що окупанти змушені розконсервовувати застарілі засоби протиповітряної оборони.

Тим часом у ГУР підтверджували інформацію, що РФ не має достатньої протиповітряної та протиракетної оборони. Відтак Росія змушена перекидати засоби ППО з Далекого Сходу.

Про ще одні втрати російського полку ППО стало відомо 30 жовтня. За інформацією російських ЗМІ, місце дислокації ЗС РФ було атаковано неподалік Оленівки.

Пізніше з’явилася інформація, що у районі Оленівки окупанти облаштували три нові позиції в районі Оленівки. Зазначалося, що таким чином Росія ймовірно хоче побудувати мережу позицій для ППО, щоб ввести в оману Україну перед ударами.

Нагадаємо, у своєму повідомленні від 20 жовтня британська розвідка оцінила успіхи ЗСУ після ударів по аеродрому у Бердянську. Так, втрати російської армії призведуть до збільшеного навантаження на бойову авіацію.

Також у розвідці розповідали про нове озброєння Росії, яке може бути одним із найефективніших нових засобів. Йдеться про безпілотник "Ланцет", який російські військові застосовують протягом у війні в Україні протягом останнього року.