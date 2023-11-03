Нова українська зброя надходитиме на передову швидше: що змінилося

З 1 листопада вітчизняна техніка та зброя доставляється на фронт без проведення недоцільних перевірок та випробувань, запевнили у профільному міністерстві.

У Міністерстві оборони України заявили про скорочення термінів доставки нової вітчизняної військової техніки на фронт. Про це пресслужба відомства написала у Telegram.

Тепер відправка української зброї та техніки відбуватиметься за спрощеною процедурою. Зазначається, що виробники самі визначатимуть параметри, за якими постачатимуть озброєння. Зокрема, раніше самі військові прописували ці параметри.

У Міноборони кажуть, що скоротили перевірки під час виробництва, залишивши лише найдоцільніші, та скасували випробування, які не пов’язані з підтвердженням її боєздатності.

Якщо раніше озброєння та техніка мали проходити кліматичні випробування протягом 6-12 місяців. Це було потрібно для забезпечення гарантійного терміну зберігання – 10 років. На сьогодні ця вимога скасовується.

"В багатьох випадках виробник чітко розуміє, що немає жодної необхідності зберігати цей зразок протягом 10 років, бо він одразу з конвеєра йде на фронт. Отже, ці показники терміну зберігання ніяк не впливають на якість застосування зразка", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що тепер виробники повинні підтвердити лише ефективність техніки, його безпечність для особового складу та надійність. Втім, попри зміни, виробник й надалі нестиме відповідальність за якість та всі ризики постачання озброєння та техніки до українських військових.

Озброєння для ЗСУ

У липні 2023 року українські війська взяли на озброєння САУ "Богдан", яку розробили на Краматорському заводі важкого верстатобудування. Установка може здійснювати 5 пострілів на хвилину, а її дальність стрільби становить 40-42 км.

Попри наявних виробників техніки Україні постійно розглядає можливість залучення нових іноземних компаній, які працюватимуть в Україні. До прикладу наприкінці серпня Володимир Зеленський зустрівся з керівником оборонного підприємства BAE Systems.

На зустрічі обговорювали можливість виробництва в Україні БМП CV90 та артилерії L119 й M777. Тоді президент наголосив, що одним з найважливіших пріоритетів є розвиток власного виробництва.

Також у серпні генеральний директор німецької компанії Rheinmetall Армін Паппергер заявляв, що в Україні запрацює підприємство, яке буде обслуговувати західну бронетехніку. Для цього компанія навчала 12 українських спеціалістів.

У вересні повідомлялось, що одна з українських компаній розглядала можливість ліцензійного виробництва в Україні бойових машин піхоти ASCOD. Вони можуть мати різні озброєння та витримувати 14,5 мм боєприпас. Також можливість виготовляти в Україні свою техніку розглядав фінський виробник бронетехніки Patria.

Варто зазначити, що з 2023 року Міністерство оборони України купує переважно боєприпаси вітчизняного виробництва. Таке рішення міністерства підштовхнуло до збільшення виробництва у декілька разів. Так, станом на липень українські компанії виготовляли десятки тисяч боєприпасів. Зокрема, в Україні виробляють 120 та 82-мм міни, танкові 125-мм снаряди, а також 122-мм та 152-мм артилерійські боєприпаси.