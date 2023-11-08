Удар по Керчі: корабель ВМФ РФ "Аскольд" істотно пошкоджений, — ISW (відео)

На думку американських аналітиків, пошкодження, яких зазнав російський ракетоносець, імовірно, зроблять його непрацездатним у найближчому майбутньому.

Удар Сил оборони України по російському суднобудівному заводу в місті Керч, що в окупованому Криму, суттєво пошкодив військовий корабель Чорноморського флоту Російської Федерації. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 7 листопада.

Йдеться про російський носій ракет "Калібр" проєкту 22800 "Аскольд" класу "Каракурт". За даними аналітиків, корабель зазнав "значних пошкоджень", які можуть зробити його непрацездатним у найближчому майбутньому.

Автори статті також зазначили, що в червні цього року українці почали кампанію зі знищення інфраструктури ЗС РФ в окупованому Криму, зокрема це стосується об'єктів Чорноморського флоту РФ.

Удар по заводу в Керчі: що відомо

Нагадаємо, 4 листопада російські ЗМІ повідомили про вибухи в окупованому Криму. У Севастополі було оголошено тривогу. Глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов повідомив, що частина уламків збитих ракет впала на територію одного із сухих доків.

Пізніше українська розвідка повідомила, що під час ракетної атаки по окупованій Керчі, вдалося вразити малий ракетний корабель, який будували на суднобудівному заводі "Залив".

Представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук 6 листопада зазначив, що ракетоносій "Аскольд" навіть ще не був прийнятий до складу Чорноморського флоту РФ, тому його можна вважати "надновим" кораблем серії "Каракурт".