"Дикуни": Фаріон заявила, що її боротьба з російськомовними важливіша за війну (відео)

Мовознавиця заявила, частину українців необхідно "товкти головами" об 29 статтю закону "Про Збройні Сили України" та "мовний закон"

Мовознавиця та колишня нардепка Ірина Фаріон вчергове висловилися про українців, які спілкуються російською мовою. За її словами, мовна боротьба всередині країні "набагато важливіша, ніж боротьба на нульовій позиці". Про це Ірина Фаріон розповіла у відео, яке опублікувала у своєму Instagram.

"Роблю ці відео для того, щоб вам щиро подякувати за вашу неймовірну підтримку. За те, що ви розумієте: боротьба всередині країни набагато важливіша, ніж боротьба на нульовій позиції", — йдеться у відео.

Екснардепка продовжує розпалювати внутрішню ворожнечу та називати українців, які розмовляють російською мовою, "внутрішніми ворогами", "чортами з рогами і копитами" та "дикунами". Вона заявила, що там де звучатиме російська мова, Росія завжди матиме підставу нас "визволяти".

"Тому ми з тими московськомовними дикунами мусимо різноманітними способами давати раду", — додала вона.

Також мовознавиця сказала, що російськомовних українців необхідно "товкти головами" об 29 статтю закону "Про Збройні Сили України" та "мовний закон". Окрім того, вона запропонувала внести зміни до 10 ст. Конституції України, щоб забрати будь-які натяки на "московський язик".

Фаріон також подякувала у відео за підтримку, а ненависникам побажала "йти до пекла", щоб "їхні згорілі роги і копита освітлювали нам шлях до перемоги".

Скандал з Іриною Фаріон — хронологія

4 листопада Ірина Фаріон висловила свою думку щодо спілкування бійцями "Азову" та 3-ї штурмової бригади російською мовою. Вона заявила, що не може російськомовних військових назвати українцями та запропонувала їм назвати себе "руськими".

Невдовзі мовознавиця опублікувала пост, у якому заявила, що російськомовні військові "ганьблять ЗСУ". Також вона запропонувала військовим "припинити вигадувати відмазки" та заявила, що мовне питання важливіше.

Тим часом на слова діячки відреагував заступник командира 3-ої ОШБр Максим Жорін. Він сказав, що вона не має права ображати військових та звернув увагу, що на її дільність вже давно пора звернути увагу правоохоронцям. Він додав, що Фаріон "розколює українське суспільство за ФСБшними методичками".

Також на слова Ірини Фаріон відреагував Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Він написав, що звернувся до СБУ, Нацполіції та Нацради для перевірки інформації та вжиття заходів.

Попри критику російськомовних українців Ірина Фаріон раніше сама за часів СРСР пропагувала російську мову. Ще у 2013 році журналісти провели розслідування та виявили, що жінка була членкинею КПРС та сприяла вивченню іноземцями російської мови.

Також колегія студентів НУ "Львівська політехніка", де викладає Ірина Фаріон, закликали правоохоронців розглянути ситуації та висловлення мовознавиці.

Нагадаємо, експерт Валентин Гладких розповів в інтерв’ю Фокусу, кому сприяють такі мовні дискусії під час війни. За його словами, такі заяви Фаріон є несвоєчасними та можуть грати на користь російській пропаганді.

Зазначимо, на початку року Ірина Фаріон розповідала, що її 3-річний онук навчає у садочку дітей, які розмовляють російською мовою, державній мові за допомогою кулака. Тоді вона стверджувала, що вимушено переміщені особи не повинні спілкуватися російською мовою, а лише державною.