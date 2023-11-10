Руїни будинків і танк ЗСУ: журналісти росЗМІ побували в окупованому Сєвєродонецьку (фоторепортаж)

У окуповане росіянами місто повернувся Микола Моргунов, який перейшов на бік РФ вісім років тому, розповіли журналісти. ЗМІ показали місцевих людей літнього віку, які погодились жити під владою росіян.

Місто Сєвєродонецьк у Луганській області заповнене руїнами будинків, по яких стріляла артилерія ЗС РФ під час бойових дій. В будинках досі живуть люди, яких оточує російські агітаційні плакати, наліплені на бігборди. Про деталі життя в окупованому місті розповіло видання The Moscow Times.

Журналісти видання пройшлись вулицями Сєвєродонецька і побачили тисячі будинків, пробитих снарядами та обпалених пожежами. На стінах будинків помітили надписи про відсутність мін та наявність живих людей — це сліди бойових дій, які відбувались тут у 2022 році. "Тут немає мін" та "Тут живуть люди", — попереджали місцеві під час боїв 2022 року.

Зруйновані будинки Сєвєродонецька Фото: The Moscow Times

У кадр також потрапив український танк, який досі стоїть під багатоповерхівкою.

Танк ЗСУ серед руїн Сєвєродонецька Фото: The Moscow Times

Видання зазначає, що у місті, як запевняють представники окупаційної влади, досі проживає близько 30 тис. людей — тобто третина тих, хто до війни жив у 100-тисячному Сєвєродонецьку. Стверджується, що під час бойових дій загинуло 1 тис. людей і зруйновано 80% будинків.

Люди, які залишились у Сєвєродонецьку Фото: The Moscow Times

Журналісти поспілкувались з місцевими. Серед співрозмовників — 59-річний Олег, який живе в руїнах багатоповерхівки, 64-річний Андрій, який продає цигарки та має родичів, які живуть у Німеччині. Тим часом на вулицях стоять яскраві бігборди від партії "Єдина Росія", на яких в руйнуваннях звинувачують українців.

Бігборди РФ у Сєвєродонецьку Фото: The Moscow Times

У кадр також потрапив керівник окупаційної адміністрації Сєвєродонецька — Микола Моргунов. Зі слів журналістів, 52-річний чоловік ще у 2014 році опинився на цій же посаді під час першої окупації населеного пункту. За 9 років він повернувся у місто і тепер керує його руїнами.

У Сєвєродонецьку електропостачання, водопостачання, опалення відновлено лише частково, ідеться у репортажі росЗМІ. Крім того, повністю вимкнено мобільний зв'язок: окупанти бояться, що сили опору наведуть на російські бази українські ракети.

Микола Моргунов, голова окупаційної адміністрації Сєвєродонецька Фото: The Moscow Times

Бої за Сєвєродонецьк — деталі

Сєвєродонецьк потрапив в окупацію 25 червня 2023 року, а оборона міста тривала близько місяця. Протягом більш як року лінія фронту просунулась від нього на 12 км на захід, свідчить онлайн-карта бойових дій. Також у мережі можна відшукати іншу карту, на якій позначено усі зруйновані об'єкти у місті.

Ситуація на лінії фронту біля Сєвєродонецька станом на 10 листопада 1023 року Фото: DeepStateMAP

У листопаді 2023 року українські розвідники розповіли деякі деталі боїв під Сєвєродонецьком, які відбувались влітку 2022 року. Зокрема, у місті побував особисто голова ГУР Міноборони Кирило Буданов — складав план щодо дій спецпідрозділу ГУР.

Як свідчить звіт Генштабу ЗСУ станом на вечір 10 листопада 2023 року, ЗС РФ намагаються атакувати позиції Сил оборони на відстані 12-15 км від Сєвєродонецька районі Білогорівки та Верхньокам'янського.

Між тим військові аналітики ISW прогнозують, що незабаром ЗС РФ намагатимуться втретє окупувати місто за 100 км на південний захід від Сєвєродонецька — місто Авдіївку. Вказують, що росіяни вкотре використають тактику "м'ясних штурмів".

Нагадуємо, експерт пояснив, що потрібно мати Україні, щоб повністю знешкодити ЧФ РФ у Чорному морі. Між тим для удару по десантних кораблях Росії, які відбулись у листопаді 2023 року, використали особливо тихі морські дрони, розповіли ЗМІ.