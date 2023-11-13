РФ атакувала цивільне судно поблизу Одеси: з'явилися кадри наслідків ракетного удару (відео)

Російська ракета вщент зруйнувала рульову рубку Kmax Ruler, свідчить запис з місця удару ЗС РФ. Деякі уламки ворожого снаряда глибоко врізались у товщу металу.

Ракета РФ 8 листопада вдарила по цивільному вантажному кораблю Kmax Ruler, убивши українського лоцмана, який перебував у рубці. Уламки вибухового пристрою посікли палубу, борти, устаткування судна, подекуди наскрізь пробивши металеві частини, свідчить відео, зняте на місці подій. Запис опублікований OSINT-розслідувачем Necro Mancer у дописі в мережі X (раніше — Twitter).

Свідок, який веде запис, обходить з камерою верхню частину Kmax Ruler. При цьому він показує пошкодження рульової рубки, у якій міг загинути лоцман. Видно вщент розбиті шибки, пошкоджений дах, побиту апаратуру. На кадрах, зроблених ззовні, можна побачити поверхню металевих частин судна, пробитих наскрізь уламками російської ракети. Деякі уламки врізались у товсті шари металу, але не змогли його пробити.

Зазначимо, OSINT-розслідувач, публікуючи відео, посилається на допис Tiktok, якого вже не існує. Однак у Tiktok можна відшукати інші відео з кадрами з місця подій: на відео видно цю ж рубку, по якій ходять члени екіпажу, розгрібаючи ногами уламки від удару ракети РФ.

Обстріл РФ Одещини 8 листопада — деталі

Вказувалось, що корабель Kmax Ruler зайшов у порт "Південний" за вантажем руди, яку мав везти до Китаю. При цьому у британській розвідці припускали, що причина удару — "помилка пілота РФ".

Зазначимо, про удар російської ракети по вантажному судну повідомив представник Одеської ОВА Сергія Братчука. Зі слів посадовця, судно під прапором Ліберії заходило в один з українських портів і потрапило про обстріл РФ. Внаслідок обстрілу загинув лоцман: пізніше стало відомо, що українця звали Сергій Сурін, йому було 43 роки. Також отримали поранення кілька членів екіпажу та персонал порту.

Нагадуємо, 9 листопада стало відомо про ще одне цивільне судно у Чорному морі, яку вийшло з українського порту і постраждало від дій росіян. Про подію розповіли на болгарському порталі: вантажний пором РФ врізався у корабель, який вийшов з Ізмаїлу і міг бути навантажений українським зерном. 6 листопада росіяни вдарили ракетами "Онікс" та "Іскандер" по Одесі: поранено кілька цивільних, також постраждав художній музей у історичному центрі міста.