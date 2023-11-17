Щось збивали: у Севастополі пролунали вибухи, окупаційна влада не коментує, — ЗМІ

У соцмережах вказують, що севастопольці могли чути роботу бомбометів, встановлених зазвичай на морських суднах. Призначення цих пристроїв — ведення вогню по підводних цілях.

Зранку 17 листопада жителі Севастополя прокинулися від гучних звуків, схожих на постріли з бомбомета. Російська влада тим часом не пояснила, що відбувається і не анонсувала військових навчань. Про ситуацію в окупованому Криму розповіло видання "Обозреватель" у Telegram-каналі.

Видання стверджує, що гучні звуки у Севастополі пролунали о 6:47. Звук нагадував постріли з реактивного бомбомета. Тоді ж жителі міста почули далекий вибух, ідеться у дописі, в якому не зазначено джерело інформації.

"Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв не анонсував військових навчань — про це свідчать повідомлення, опубліковані раніше. Також немає коментарів від очільника окупаційної адміністрації Криму Сергія Аксьонова та повідомлень у росЗМІ.

Повідомлення про бомбомети у Севастополі Фото: Скриншот

Вибухи в Криму — деталі

Зазначимо, якщо севастопольці дійсно чули реактивний бомбомет, то може іти мова, зокрема, про реактивно-бомбометні установки РБУ-6000 ("Смерч-2") або РБУ-1200 ("Ураган"). Ці пристрої встановлюються на морські судна і призначені для знищення підводних цілей — підводних човнів або торпед. РБУ-1200 має п'ять стволів, РБУ-6000 — 12. Вони можуть вражати підводні об'єкти до глибини 330-450 метрів.

Реактивно-бомбометна установка РБУ-1200 Фото: Вікіпедія Реактивно-бомбометна установка РБУ-6000 Фото: Вікіпедія

Зазначимо, 16 листопаді в ГУР Міноборони розповіли про неочікуваний спосіб атаки на російських окупантів в Криму. Для атак використовують гідроцикли — розвідники допливли до півострова та під час одного з рейдів встановили український прапор.

Крім того, раніше в СБУ повідомили про існування спеціальних морських дронів, якими завдають ударів по об'єктах росіян в Криму. Зокрема, голова СБУ Василь Малюк заявив, що саме надводний дрон Sea Baby спрямували на колони Кримського мосту та російський корабель, пошкоджений восени 2023 року.

Президент України Володимир Зеленський 16 листопада повідомив, що Сили оборони мають цілу флотилію морських дронів, які регулярно використовуються для атак на окупантів. Зі слів очільника держави, завдяки цій флотилії Україна "перехопила ініціативу у Чорному морі" і відігнала ЧФ РФ у інші порти за межами Криму.

Нагадуємо, 17 листопада спільнота "АТЕШ" помітила цементні бар'єри на пляжах в Криму. Це свідчить про готовність окупантів зустріти український десант. Напередодні, 16 листопада, Міноборони РФ відзвітувало про атаку трьох безпілотників невідомого походження, які ширяли над окупованим півостровом.