У Підмосков'ї вночі підірвали ешелон із паливом, — соцмережі (відео, фото)
За інформацією одного з телеграм-каналів, диверсія сталася всього за 30 кілометрів від резиденції президента Володимира Путіна.
У Московській області невідомі в ніч на 18 листопада знищили залізничний ешелон із паливом. Про це повідомляє місцевий телеграм-канал.
За інформацією в соцмережі, це сталося в районі селища Часці на заході від Москви. Як пише телеграм-канал "Баста", це всього за 30 кілометрів від резиденції президента Росії Володимира Путіна в Ново-Огарьово Одинцовського району.
На момент публікації відомо, що було знищено щонайменше одну цистерну, а це приблизно 11 тисяч літрів палива.
Можайське шосе перекрито в обидва боки, в Одинцовському районі введено план "Перехоплення".
Підтвердження цієї інформації з боку офіційних джерел у РФ наразі немає.
Диверсії на російській залізниці
Як вважають експерти, російська залізниця (РЖД) після повномасштабного вторгнення Росії в Україну регулярно зазнає атак. Але оскільки вона відіграє важливу роль у російсько-українській війні, здійснюючи логістику окупаційних військ, РЖД є легітимною ціллю для ЗСУ і партизанського руху.
Так, 31 жовтня в Донецьку загорівся ешелон із паливом, заграва охопила все місто.
Під Рязанню 11 листопада вибухом пущено під укіс вантажний поїзд РЖД.
Ще навесні в Брянській області РФ було підірвано залізничні колії, унаслідок чого перекинулося приблизно 20 вагонів вантажного поїзда, що прямував із Брянська до Карачева. Саморобні вибухові пристрої було закладено в кількох місцях.
Крім того, тоді ж стало відомо, що в Брянській області невідомі підірвали залізничну колію, через що зійшов з рейок вантажний поїзд, який перевозив нафтопродукти.
Нагадаємо, 13 жовтня повідомлялося, що в Мелітополі партизани підірвали поїзд окупантів, який перевозив боєприпаси. Унаслідок контрольованого вибуху було пошкоджено 150 метрів залізниці та поїзд із награбованим в Україні у вигляді залізної руди, зерна та іншого майна.
Також Фокус писав про причетність ГУР МО до вибухів на російських заводах, які працюють на військову галузь країни-агресора.
Раніше Фокус повідомляв, що росіяни, будуючи залізницю, вірять, що ділянку "Маріуполь-Асланове-Кальчик-Волноваха" можна включити в пряме сполучення з Таганрогом і Ростовом-на-Дону.