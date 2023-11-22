Скільки дронів пропустили: у ЗМІ підрахували ефективність українських сил ППО (інфографіка)

У деякі тижні осені 2023 року сили ППО України мали відбивати атаку більше як сотні дронів-камікадзе ЗС РФ. Однак навіть у такі дні ефективність роботи трималась на рівні 70-80%.

Ефективність українських сил ППО, які полювали на дрони-камікадзе Shahed-126, протягом останніх десяти тижнів не падали нижче 60%. В підсумку пропускали лише кожен п'ятий "Шахед". Кількість запущених росіянами БПЛА та кількість збитих показані на інфографіці, створеній за даними ЗСУ проєктом UA War Infographics. Інфографіку опублікували у Telegram-каналі проєкту.

Експерти показали, скільки дронів-камікадзе Shahed-136 запускала Росія щотижня, починаючи з 14 вересня і закінчуючи 22 листопада. Під час цього проміжку часу — протягом десять тижнів — мінімальний показник ефективності ППО припав на перший тиждень листопада і склав 64%: 64 дрони запустили, 41 збили. Максимальний показник — 93% — зафіксували у останній тиждень жовтня: 45 дронів запустили, 42 збили.

Крім того, на інфографіці видно, що найбільша кількість запущених дронів припала на вересень. Зокрема, було тижні, коли над Україною летіли 123 і 152 російських БПЛА.

В цілому за десять тижнів осені ЗС РФ запустили по Україні 803 дрони. З них ППО ЗСУ знешкодили 637, тобто, 79%.

Ефективність ППО ЗСУ восени 2023 року

Зазначимо, на порталі "МінФін" на основі даних ЗСУ створили інфографіку, яка показує інтенсивність знищення російських дронів і ракет протягом усього періоду війни. На інфографіці видно, що у 2023 році РФ суттєво підвищила інтенсивність використання дронів, починаючи з травня. Далі інтенсивність дещо спадає, але однаково вища, ніж у аналогічний період 2022 року. Також можна побачити, що в десять разів, порівняно з травнем, упала інтенсивність ударів ракетами.

Обстріли України — деталі

Зазначимо, 15 жовтня президент України Володимир Зеленський попередив, що очікує масштабні удари РФ по енергетичній інфраструктурі України. При цьому очільник держави наголосив, що триває співпраця з партнерами: шукають способи для захисту від ударів Росії, яких раніше не використовували. Тоді ж політик заявив, що ЗСУ планують збільшити кількість вогневих мобільних груп, які полюють на дрони "Шахед".

Командувач Об'єднаними силами ЗСУ генерал-майор Сергій Наєв показав відео з тренувань мобільних груп. Пояснив, що вони їздять на пікапах і озброєні кулеметами, які допомагають збивати російські дрони.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що російське командування випробовує нову тактику польоту дронів. З його слів, БПЛА летять низько і ховаються у складках місцевості. Таким чином їм вдається дістатись до західних областей.

Нагадуємо, в ніч на 22 листопада росіяни запустили по українцях 14 дронів-камікадзе та ракету Х-22. Напередодні ворог вдарив по Одещині — голова Одеського ОВА Олег Кіпер підтвердив пошкодження портової інфраструктури.