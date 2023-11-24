Кричали та фотографували: у соцмережах показали, як палестинці проводжали заручників (відео)

Палестинці свистіли та намагались зняти пам'ятні фото та відео, спостерігаючи за машинами, в яких Червоний Хрест вивозив заручників. Всередині однієї з машин тим часом сиділа шестирічна дівчинка з мамою та 70-річні жінки.

Автомобілі Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) перетнули кордон Сектору Гази та Єгипту, везучи ізраїльтян, які стали заручниками терористів ХАМАС. Коли авто наближались до воріт на контрольно-пропускному пункті, їм довелось рухатись в оточенні палестинців. Відео з Сектору Гази опублікували у дописі соцмережі X (раніше — Twitter) росЗМІ RT.

У дописі, опублікованому близько 18 год. (за Києвом), вказується, що місце подій — КПП "Рафах" на кордоні з Єгиптом. На відео можна нарахувати чотири машини МКЧХ, які з увімкненими фарами і прапорами з червоним хрестом повільно просуваються вулицею. При цьому чути свист та улюлюкання місцевих жителів. Також до авто кидаються чоловіки, які намагаються зафільмувати подію.

На відео, знятому під іншим ракурсом, також добре чути звуки, якими жителі Гази супроводжують машини з ізраїльтянами.

Крім цього відео, у мережі можна відшукати кадри, на яких видно заручників. Зокрема, у одному з повідомлень користувача X показують жінку з маленькою дитиною, жінок старшого віку, які виходять з якоїсь будівлі і сідають у мікроавтобус. Вказується, що це момент, коли люди виїздять з КПП "Рафах" у напрямку Ізраїлю.

У дописі вказують, кого саме врятували: 13 ізраїльтян, 10 таїландців, 1 філіппінець. Називають деякі імена та публікують світлини врятованих людей: наприклад, повертаються додому 44-річна Даніель Алоні та її дочка Емілія (6 років), та дві семидесятирічні жінки.

Заручники ХАМАС — порятунок за участі Червоного Хреста

Близько 17 год. год 24 листопада стало відомо, що терористи дійсно відпустили частину заручників. Тоді ЗМІ писали, що до процесу порятунку людей долучили Міжнародний Червоний Хрест.

Журналісти повідомили, що машини МКЧХ виїхали з міста Хан-Юніс, розташованого на півдні палестинського анклаву. Згідно з попередніми даними, терористи погодились повернути 50 людей і можуть повернути більше, якщо продовжиться режим припинення вогню.

Тим часом у соцмережі X МКЧХ вказали: "Це величезне полегшення, що після тижневих страждань вони нарешті можуть возз’єднатися зі своїми родинами". Також зазначили, що врятовано 24 особи.

Зазначимо, 7 жовтня 2023 року терористи ХАМАС атакували низку ізраїльських поселень, розташованих біля кордону з Сектором Гази. Під час атаки нападники убили півтори тисячі осіб — цивільних та військових. Крім того, близько 200 осіб захопили в заручники, у тому числі — жінок різного віку, дітей, чоловіків.

Армія оборони Ізраїлю почала спецоперацію, метою якої було звільнити Газу від терористів. В листопаді ізраїльські військові повідомили, що знешкодили певну частину керівників ХАМАС, знищили командні пункти і досягнули поставленої мети. 23 листопада стало відомо, що оголошується перемир'я, під час якого планують повернути заручників. При цьому в Міноборони Ізраїлю заявили, що перемир'я триватиме недовго і після цього продовжиться боротьби.

Нагадуємо, 24 листопада в ЦАХАЛ заявили, що ХАМАС порушили перемир'я вже за 15 хвилин після початку: вказали, палестинці випустили ракету у напрямку ізраїльської території. Напередодні ізраїльське командування пояснило, що бої з терористами продовжуються в 400 тунелях, збудованих під Сектором Гази.