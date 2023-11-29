Не втрималися: на хабарі затримали 4 суддів Київського апеляційного суду, — ЗМІ

За інформацією журналістів, затриманих підозрюють як поплічників у справі екскерівника "Мотор-Січі" В’ячеслава Богуслаєва.

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) у середу, 29 листопада, затримали кількох суддів Київського апеляційного суду. Про це повідомило видання zn.ua із посиланням на власні джерела в САП.

Як стало відомо, серед затриманих — заступник голови Київського апеляційного суду Віктор Глиняний, судді Юрій Слива, В’ячеслав Дзюбін та Ігор Паленик.

Причина затримання — одержання неправомірної вигоди у справі екскерівника "Мотор-Січі" В’ячеслава Богуслаєва за рішення про відміну арешту майна.

Справа Богуслаєва — що відомо

Нагадаємо, що в жовтні 2022 року було затримано колишнього власника та почесного президента підприємства "Мотор-Січ" В'ячеслава Богуслаєва. Разом із ним було затримано керівника департаменту зовнішньоекономічної діяльності Олега Дзюбу. Обох взяли під варту і вручили підозри за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 111-1 (колабораційна діяльність) і ст. 111-2 (пособництво державі агресору).

У межах кримінального провадження було накладено арешт на все майно обвинувачених на загальну суму понад 12 мільярдів у гривневому еквіваленті.

2022 року стало відомо, що голова стратегічно важливого підприємства В'ячеслав Богуслаєв мав бізнес-партнерів у РФ. Навіть після повномасштабного вторгнення ЗС РФ до України він продовжував ділові відносини з росіянами.

З'ясувалося, що "Мотор-Січ" роками посилювала обороноздатність Росії. Російська армія отримувала з України авіадвигуни для штурмової авіації та запчастини до двигунів.

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №10203 про збільшення штату НАБУ на 300 осіб, що є однією з вимог ЄС для початку переговорів про вступ із Україною.