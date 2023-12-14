Нагляд медиків та важкі процедури: у ГУР розповіли про лікування дружини Буданова (відео)

Представник ГУР Андрій Юсов зазначив, що всю медичну допомогу постраждалим надавали в Україні. Нині продовжується внутрішнє розслідування і, за можливості, результати будуть оголошені.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов підтвердив, що дружину Кирила Буданова Маріанну та співробітників ГУР отруїли важкими металами. Наразі постраждалих виписали з лікарні, вони перебувають під наглядом лікарів. Про це він повідомив у інтервʼю Radio NV.

"Пройшло лікування у форматі шпиталізації, зараз виписані з лікарні, але продовжується нагляд лікарів і курс лікування буде досить тривалим", — розповів Юсов.

Також представник ГУР додав, що "процедури важкі та потребують подальшого нагляду".

За його словами, все лікування відбулося в Україні та здійснювалося українськими фахівцями-медиками.

Юсов про отруєння дружини Буданова та співробітників ГУР. Дивитися з 10:40

Крім того, Юсов підтвердив інформацію про те, що дружину Буданова та співробітників ГУР отруїли важкими металами. Зокрема, ртуттю і миш'яком, вміст яких кратно перевищує всі допустимі норми.

Представник ГУР наголосив, що нині продовжується внутрішнє розслідування і за можливості, результати будуть оголошені.

Отруєння дружини Буданова — деталі

Зазначимо, 28 листопада журналісти видання "Бабель" повідомили, що Маріанна Буданова, дружина голови ГУР Кирила Буданова, опинилася в лікарні із симптомами отруєння. Пізніше стало відомо, що постраждали й інші працівники: зазначалося, що це були не рядові люди в розвідці.

Згідно з попередніми припущеннями, невідомі зловмисники могли використати для злочину миш'як або ртуть. Також вказували, що речовина, яка потрапила всередину організмів постраждалих, не мала запаху та смаку. Симптоми першими проявилися в дружини Буданова, оскільки вона має "тендітнішу" тілобудову, пояснили джерела медіа.

Неназвані джерела журналістів також розповіли, який стан здоров'я Кирила Буданова. Чоловік не відчув симптоми отруєння: "У нього нічого не виявили", — заявили співрозмовники ЗМІ.

2 грудня в Офісі президента оприлюднили деякі дані щодо перебігу розслідування інциденту в ГУР. Згідно з попередніми результатами, отруєння могли здійснити "законсервовані агенти Кремля". Посадовці нагадали, що російська агентура насаджувалася в Україні всі 30 років незалежності. А зараз шпигуни можуть приїжджати навіть із "третіх країн".

Нагадуємо, 6 грудня на окупованих територіях РФ сталося кілька ексцесів. Наприклад, уночі зграя безпілотників атакувала Кримський півострів. Представники ГУР Міноборони пояснили, що вдалося поцілити по нафтобазі під Феодосією. Удень пролунав вибух у центрі Луганська: відбулося знешкодження колаборанта, який співпрацював із окупантами.