САУ Caesar з "штучним інтелектом": експерти оцінили, як це допоможе ЗСУ у 2024 році

Якщо артустановка з штучним інтелектом пройде успішні випробування, то технологію використають на інших системах, які мають ЗСУ, заявили експерти Defense Express.

У 2024 році Україна отримає можливість випробувати на полі бою самохідну артилерійську установку (САУ) Caesar з вбудованим "штучним інтелектом". Завдяки цій новації ЗСУ зможуть на третину зменшити витрату снарядів. Про деталі нової французької розробки розповіли експерти порталу Defense Express.

Експерти звернули увагу на створення "коаліції з артилерії", про яку повідомив заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк, виступаючи перед Сенатом Франції. У заяві посадовця, опублікованій на порталі "Мілітарний", ішлось про те, що у Міноборони є намір закупити нові САУ Caesar. З його слів, у 2024 році ЗСУ можуть отримати оновлені САУ: прямо на полі бою випробують гармату з технологією "штучного інтелекту". За попередніми оцінками, використання цієї технології зменшить витрати БК на 30%.

Автори Defense Express зауважили, що слова Гаврилова про 30% означають, що перші випробування ШІ на САУ "Цезар" вже проводили. Ці випробування показали результат і тепер цим скористаються українські артилеристи. Вказується, що артустановка і так цифрова, тому переробка буде простою — встановлять оновлене програмне забезпечення.

У статті перелічили три особливості оновлення САУ Caesar, які стануть у нагоді ЗСУ.

Програмне забезпечення буде застосовуватись в системі управління вогнем для розрахунку балістичної траєкторії для влучання по цілі. При цьому програма отримуватиме масив інформації про навколишню ситуацію і, можливо, навіть матиме дані з "очей" дронів. Якщо подібна технологія покаже свою ефективність, то її поширять і на інші артилерійські установки, якими воюють артилеристи ЗСУ, зауважили експерти. Економія втрат снарядів на рівні 30% допоможе українцям вести бойові дії в умовах дефіциту снарядів.

Зауважимо, САУ Caesar надійшли в Україну з травня 2022 року — інформацію підтвердив головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний на сторінці Facebook. Приклад застосування цієї гармати опублікували на сторінці Facebook Генштабу ЗСУ.

Війна в Україні — деталі

Зазначимо, 30 жовтня стало відомо, що у Франції збільшили випуск САУ Caeser. Зокрема, якщо раніше з конвеєра сходило чотири артустановки, то восени вже шість. Планують наростити випуск до восьми, розповіли представники французької компанії-виробника. Орієнтовна вартість кожної — близько 4,5-5,5 млн євро.

Між тим в грудні 2023 року український військовий проаналізував позитивні та негативні сторони французької САУ. З його слів, вона влучна і скорострільна. Але має недолік — надто велика, тому її швидко виявляють росіяни.

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