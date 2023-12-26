Щоб не падали від РЕБ і долітали: ЗСУ потрібно стандарти для FPV-дронів, — експерт

Дрони, які купуються для фронту, інколи поганої якості й не долітають до цілі, пояснив керівник центру підготовки пілотів квадрокоптерів-БПЛА.

Деякі FPV-дрони, які закуповуються для бійців переднього краю ЗСУ, працюють не довше трьох хвилин. Пристрої не долітають до цілі або просто не здатні виконати завдання. Засновник та керівник центру підготовки пілотів квадрокоптерів-БПЛА "Блакитне небо" Андрій з позивним "Синоптик" пояснив, що у Міністерстві оборони мають розробити певні стандарти для безпілотників, щоб такі ситуації більше не повторювались. Про вимоги до закупівлі дронів для війська експерт розповів на порталі Defense Express.

Співрозмовник журналістів нагадав, що FPV-дрони надходять Силам оборони від різних постачальників. Не рідко буває так, що при закупівлі постачальники орієнтуються на вартість компонентів — чим дешевше, тим краще. Однак у таких випадках компоненти, які увійдуть до складу безпілотника, не дозволять бійцям виконати бойове завдання. Тобто низька ціна комплектуючих "негативно впливає на ТТХ самого дрона", зауважив Андрій.

"Хлопці скаржаться, що їм прислали FPV-дрони, а вони не витримують й трьох хвилин", — пояснив експерт.

Щоб такого не відбувалось, необхідно створити базові стандарти, яким мають відповідати дрони, які купуються для ЗСУ. У стандартах можуть бути вказані наступні параметри — їх, для прикладу, перелічили у статті Defense Express:

потужність двигуна;

розмір та характеристики пропелерів;

відеопередавач певного типу;

мотори певного типу;

вантажопідйомність такого-то розміру (наприклад, від трьох кілограмів).

Експерт з підготовки операторів дронів Андрій з позивним "Синоптик" наголосив, що Міноборони спільно з фахівцями мають розробити якісь технічні умови, щоб у протистоянні з ЗС РФ "оператор дрона зміг виконати завдання".

Зазначимо, про схожу ситуацію говорив експерт у сфері радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов на сторінці Facebook. На його думку, при закупівлях дронів для ЗСУ не потрібно брати будь-що — такі пристрої "літати під РЕБ не будуть". Краще спитати бойових пілотів, які точно скажуть, які тактико-технічні характеристики (ТТХ) потрібні.

Сергій Флеш про ТТХ для бойових дронів Фото: Скриншот

Дрони для ЗСУ — деталі

Президент України Володимир Зеленський на підсумковій річній пресконференції 19 грудня заявив, що незабаром Україна вироблятиме 1 млн дронів на рік (тобто по 83 тис. на місяць). Після цього міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін пояснив, що ішлось виключно про FPV-дрони, а крім них випускатимуться й інші.

Між тим у РФ працюють 40 підприємств, які за кілька місяців зможуть випускати по 1 млн безпілотників для російської армії — про це розповіли в росЗМІ "Агентство Новости". На сьогодні продуктивність виробництва — 5 шт. на місяць, а збільшиться — до 25 тис. шт. на місяць, ідеться у статті розслідувачів.

Нагадуємо, у Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт, який внесе низку змін у закон про мобілізацію. Між тим раніше уряд України повідомив, що у військо потрібно набрати близько 500 тис. військовозобов'язаних.