Посилили стеження з космосу: ЗС РФ запустили новий військовий супутник

У космосі на сьогодні перебуває російський супутник, який здатен розрізнити об'єкт розміром до метра, повідомляють медіа. Протягом двох років війни ЗС РФ запустили на орбіту майже 20 розвідувальних апаратів.

Російська ракета "Союз-2.1в" стартувала з космодрому в Архангельській області РФ та вивела на орбіту розвідувальний супутник Міністерства оборони Росії. Це другий супутник, який росіяни запустили на орбіту протягом останнього тижня. Про деталі розвідувально-космічної діяльності РФ ідеться у дописі в Telegram-каналі російського відомства.

У дописі вказано, що о 10:03 (за Москвою) Військово-космічні сили Росії на космодромі "Плесецьк" здійснили пуск космічного апарату. Також зазначили, що вантаж ракети — супутник — буде діяти "в інтересах Міноборони РФ".

Пізніше відомство опублікувало відео з місця подій. При цьому написали, що супутник успішно вивели на орбіту і він "функціонує у штатному режимі".

Попередній пуск військового супутника відбувся 21 грудня, нагадали в Міноборони РФ. Тоді запустили ракету "Союз-2.1в, навантажену ще одним військовим космічним апаратом.

Зазначимо, на порталі відстежування пусків космічних апаратів Rocketlaunch можна дізнатись про аналогічні старти ракет, які працювали на користь військових ЗС РФ. Вказується, що для Міноборони РФ протягом 2022-2023 рр. ракету "Союз-2" запускали 18 разів: 11 разів — у 2022, та 8 — у 2023 році.

На спеціалізованому порталі Nasaspaceflight розповідають про функції апаратури, яку росіяни підіймають у космос. Наприклад, 23 березня 2023 року ЗС РФ вивели на орбіту розвідувальний супутник "Барс-М". Супутник обладнаний системою візуалізації "Карат" та лазерним висотоміром. А в грудні 2022 року — супутник "Лотос-С" з розвідувальною апаратурою. У 2021 році на орбіту вивели супутник "Разбег №1", обладнаний білоруським радаром з роздільною здатністю 0,9 м.

Раніше Фокус писав про інші дії Міноборони РФ, спрямовані на підсилення потенціалу російського війська. Наприклад, 26 грудня стало відомо про ситуацію з випуском чергової партії винищувачів 5 покоління Су-57. Компанія-виробник відвітувала, що працювала з випередженням графіка, але виконала держзамовленнями. За деякими оцінками, росіяни могли отримати 12 наднових повітряних суден.

Крім того, 12 президент РФ Володимир Путіна особисто відвідав захід, на якому показали перший вихід російської субмарини "Император Александр ІІІ". Тим часом у ЗМІ повідомили, що у 2023 році російська промисловість спромоглась випустити близько десяти військових кораблів різних типів.