Ведуть до поразки: ЗСУ не дають зброю і забороняють бити по території РФ, — оглядач Bild

Оглядач Юліан Рьопке звернувся до очільника Німеччини Олафа Шольца, наче від цього посадовця залежить дозвіл на удари по авіабазах РФ.

Україні надають різні засоби ППО для оборони від повітряних атак ЗС РФ. Однак не постачають іншу зброю, якою вона могла б дістати до російської авіації. Крім того, західні політики встановлюють додаткові заборони, і це може призвести до програшу у війні. Про ситуацію на російсько-українській війні написав оглядач Bild Юліан Рьопке (Julian Röpcke) у дописі у соцмережі X (раніше — Twitter).

Рьопке зазначив, що західні країни дозволяють надавати ЗСУ системи для захисту від ударів РФ з повітря — ЗРК IRIS-T та Patriot. Тим часом є заборона атакувати "бази російської авіації". Подібні рішення не сприяють перемозі України, а навіть ведуть її до поразки.

"Якщо ви поставите IRIS-T і Patriot, але не дасте Україні ні зброї, ні дозволу атакувати бази російської авіації, ви ведете країну не до перемоги, а в гіршому випадку до остаточної поразки", — заявив оглядач, звертаючись до Федерального канцлера Олафа Шольца.

Коментар Юліана Рьопке щодо заборон Заходу бити по території РФ Фото: Скриншот

Війна в Україні — деталі

Зазначимо, в ніч на 29 грудня 2023 року ЗС РФ атакували Україну 158 снарядами — ракетами різного типу та дронами-камікадзе, — повідомили у Повітряних силах ЗСУ. Ракети і дрони стартували з авіабаз Росії в Курській, Білгородській, Астраханських областях, а також окупованого Криму.

Вибухи лунали у багатьох областях України: у Києві пошкоджено метро та житлові будинки, у Одесі — житлові будинки, у Львові — житлові будинки та навчальний заклад, у Дніпрі — торговельний центр і пологовий будинок, у Харкові та Запоріжжі — низку інших цивільних об'єктів.

Згідно з заявою генерального прокурора Андрія Костіна та пресслужби Національної поліції, загинуло близько 20 українців і майже 150 отримали поранення. Дані щодо постраждалих уточнюються, оскільки продовжується розбирання завалів.

Нагадуємо, вдень 29 грудня росіяни здійснили ще один обстріл: під удар потрапило місто Сміла у Черкаській області. Представник влади повідомили, що є поранені та руйнування. Тим часом під час ранкової повітряної атаки ракета Х-101 залетіла на територію Польщі: польські військові впевнені, що вона завернула на територію України.