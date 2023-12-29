F-16 кинули у точку проникнення ракети РФ: у Польщі розповіли про інцидент у небі

Голови польських оборонних відомств заявили, що під час проникнення ракети РФ у небо підняли національні та союзницькі винищувачі.

У зв'язку з російською ракетою, яка 29 грудня проникла у повітряний простір Польщі, Збройні сили країни підняли у повітря винищувачі F-16 та стежили за ціллю за допомогою радарів власних та союзників. Ракету не знешкоджували — вони три хвилини пробула на території Польщі, дісталась до Люблінського воєводства, а потім повернулась назад в Україну. Про реакцію польських політиків та військових розповіли на порталі агентства Polska Agencja Prasowa (PAP).

За кілька годин після інциденту на польсько-українському кордоні відбулось засідання Ради нацбезпеки Польщі, написали журналісти порталу. Під час засідання, скликаного президентом Польщі Анджеєм Дудою, голови Міністерства національної оборони та голова Генштабу Польщі пояснили, що відбулось зранку 29 грудня.

Голова Генштабу Польщі генерал Вєслав Кукула заявив, що проникнення невідомого об'єкта відбулось о 7:12 (за польським часом, тобто о 8:12 за Києвом). Об'єкт маневрував близько трьох хвилин. Військові ідентифікували побачене на радарах — впевнені, що це була ракета РФ.

За ракетою стежили польські та союзницькі радари, зауважив військовий. У місцевість, де вона перетнула кордон, спрямували винищувачі F-16. Крім того, були задіяні Сухопутні сили і сили територіальної оборони — вони слідкували за російським снарядом з землі.

Посадовець назвав місцевість, де маневрувала російська ракета — Люблінське воєводство. У дописі X (раніше — Twitter), пресслужба Збройних сил Польщі подякувала місцевій владі за допомогу.

Голова Міноборони Владислав Косіняк-Камиш запевнив громадян Польщі, що вони можуть бути спокійні за свою безпеку. У дописі X політик зазначив, що захист країни здійснюють за допомогою союзників.

На порталі також навели слова оперативного командувача Збройних сил Польщі генерала Мацей Кліша. Військовий пояснив, що під час появи російської ракети у небо підняли "як національні, так і союзницькі літаки".

Президент Польщі Анджей Дуда у соцмережі X поки що не коментував почуте від представників оборонних відомств: є лише офіційні заяви канцелярії очільника держави про результати наради. Прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив, що підтримує контакти з Дудою та Міноборони, щоб "разом працювати для безпеки Польщі".

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Зазначимо, під час російського масованого удару зранку 29 грудня стало відомо про проникнення невідомого об'єкта на територію Польщі. Згідно з даними польських журналістів, це могла бути ракети Х-101, якою росіяни намагались дістати до однієї з західних областей України. Також орієнтовно вказували, що її помітили біля населеного пункту за 40 кілометрів від українсько-польського кордону.

Місцевість, де у Польщі помітили російську ракету 29 грудня Фото: Google Maps

Тим часом у Повітряних силах ЗСУ розповіли, що ЗС РФ запустила по Україні 90 ракет різних типів та 36 дронів-камікадзе Shahed-136. Сили ППО збили значну частину цілей, але є постраждалі та руйнування у низці областей — від Сумщини до Львівщини, від Київщини до Одещини. Також під удар потрав Харків — по обласному центру вдарили ракетами С-300. У Києві пошкоджено житловий будинок та станцію метро, у Одесі — зруйновано кілька квартир у житловому будинку. Також є руйнування у Дніпрі, Запоріжжі, Львові.

Згідно з даним станом на 17:00 годину, відомо про 30 убитих українців та більш як 150 поранених — інформацію оновили представники української влади.

Нагадуємо, у мережі з'явилась інформація про можливе знищення Ту-22, який вдень запускав ракети по Смілі у Черкаській області. У Черкаській військовій адміністрації повідомили про пошкодження 50 будинків і травмування людей.