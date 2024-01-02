Атака РФ на Україну: скільки постраждалих у Києві, Харкові та інших містах (фото, відео)

Унаслідок обстрілів України 2 січня Росія вбила 5 осіб. Також 130 отримали поранення різного ступеня тяжкості. ЗМІ підрахували, що для цієї атаки РФ витратила близько 620 млн доларів.

Вночі та вранці 2 січня Росія провела нові повітряні атаки на Україну. У результаті найсильніше постраждали Київ і Харків. Фокус розібрався в наслідках терористичних ударів РФ.

Як розповів очільник МВС України Ігор Клименко в ефірі національного телемарафону, у Харкові, попередньо, внаслідок атаки 1 людина загинула і 61 поранена.

"Зранку підрозділи ДСНС і поліції евакуювали всіх громадян із постраждалих будинків і здійснили поквартирний обхід. Тільки в найближчих будинках пошкоджено 75 квартир. Там фактично неможливо буде перебувати і проживати найближчим часом", — зазначив глава МВС.

Ігор Клименко про обстріл України

Також у МВС заявили, що відомо про 135 постраждалих по Україні: 130 поранені (61 — у Харківській області, 52 — у Києві, 16 — у Київській та 1 — у Запорізькій областях); 5 осіб загинули (по 2 — у Києві та Київській і 1 — у Харківській областях); 5 осіб загинули (по 2 — у Києві та Київській і 1 — у Харківській областях).

Повітряні атаки на Україну: Зеленський, скільки ракет і дронів запустила РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за 5 останніх діб Росія атакувала Україну щонайменше 500 ракетами і дронами.

"Розповів про продовження російського повітряного терору проти українських міст. За 5 останніх діб ворог випустив по Україні щонайменше 500 ракет і дронів", — повідомив Зеленський під час розмови з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Також глава держави писав, що російські ракети намагаються знищити все живе. Водночас Україна хоче зберегти якомога більше життів, як людей, так і тварин.

"Це ті цінності, заради яких ми день у день боремося. Всі люди і тварини, все живе потребує захисту, коли на землю твоєї країни зазіхає російський окупант", — заявив глава держави.

Обстріл Харкова: постраждала актриса Вікторія Тимошенко

Як повідомив актор Євген Сафонов, унаслідок ракетної атаки російських окупантів у вівторок вранці, 2 січня, постраждала 89-річна актриса Харківського академічного драматичного театру Вікторія Тимошенко.

"Чудеса трапляються, онук сказав, що Вікторії Миколаївни більше немає. Але вона вирішила по своєму. І дає виставу. Коли вже везли, вона зрозуміла, що ще не час. Вона перебуває в дуже важкому стані в реанімації 4 невідкладної допомоги", — йдеться в дописі.

Постраждала Вікторія Тимошенко

Обстріл Києва: загинула професорка "Києво-Могилянської Академії" Людмила Шевцова

2 січня в Інституті гідробіології НАН України заявили, що внаслідок ракетного терору Росії загинула викладачка університету "Києво-Могилянська Академія" Людмила Шевцова. 2 лютого жінці мало виповнитися 85 років.

Заступник директора з наукової роботи Інституту гідробіології НАНУ Володимир Юришинець розповів, що Шевцова деякий час очолювала відділ гідробілогії річкових систем Інституту гідробіології НАНУ і досліджувала фауну дна каналів, зрошувальних систем України, а саме півдня України. Вона була фахівцем з двостулкових молюсків.

У пресслужбі "Києво-Могилянської академії" повідомили, що з 2014 року Шевцова працювала на кафедрі екології факультету природничих наук НаУКМА. Вона була гарантом магістерської освітньо-наукової програми "Екологія та охорона навколишнього середовища".

Людмила Шевцова

Ракетні атаки на Україну: ЗМІ з'ясували, скільки грошей витратила РФ

Журналісти Forbes з'ясували, що атака 2 січня коштувала Росії близько 620 млн доларів.

Як повідомляють українські військові, спочатку Україну атакували дронами-камікадзе. Усі 35 ударних БПЛА Shahed-136/131 були знищені силами ППО. Крім того, вранці ворог застосував стратегічну авіацію — 16 бомбардувальників Ту-95МС, які запустили щонайменше 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Також зафіксовано пуски з винищувачів МіГ-31К — 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". З моря ворог атакував міста України 3 крилатими ракетами "Калібр", а з півночі — 12 ракетами "Іскандер"-М/С-300/С-400. Літаки тактичної авіації Су-35 запустили 4 радіолокаційні ракети Х-31П.

Ракетні атаки на Україну: у ЗСУ розповіли, коли чекати наступного великого удару

Представник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що вже за кілька днів Росія знову може завдати масованого ракетного удару по Україні. Так, щоб підготуватися, окупантам треба 4 дні.

"На підготовку 4 дні достатньо, якщо в них є певні шаблони. Ракета програмується, забивається її маршрут, де її повернути праворуч, де її повернути ліворуч, а де опуститися і вийти на удар. Це — технологічний виріб, він програмується фахівцями, тому, думаю, у них є можливості", — сказав представник Повітряних сил.

Удар по Україні: у РФ почали поширювати фейк про потрапляння в бункер Залужного

2 січня російські ЗМІ почали поширювати інформацію про влучання ракети в підземний бункер у Києві, де перебував якийсь заступник головнокомандувача ЗСУ.

"Знищено підземний командний пункт, де перебував заступник Залужного", — ідеться в повідомленні російської газети.

У ЗСУ назвали такі заяви далекими від реальності.

"Російські пропагандисти активно поширюють "інформацію" про нібито ураження під час ракетного обстрілу Києва бункера, де перебував заступник Головнокомандувача Збройних Сил України. Такі заяви є черговим фейком російської державної пропаганди, що не має нічого спільного з реальністю", — йдеться в повідомленні Центру стратегічних комунікацій.

Фейк про знищення бункера Залужного

Нагадаємо, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що Росія, обстрілюючи Україну ракетами, чинить свідомий масштабний злочин геноцидного типу, який мають зафіксувати міжнародні спільноти, а також відповідні юридичні інстанції.