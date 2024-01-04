8 мільйонів гривень за "сучасні павільйони": у Києві оголосили тендер на зупинки зі скла

Кияни незабаром можуть отримати місця очікування громадського транспорту, виготовлені з каленого скла, свідчить портал Prozorro. Їх планують встановити впродовж 2024 року і заплатити за кожну по 200 тис. грн.

До кінця 2024 року у Києві планують встановити скляні павільйони у якості зупинок громадського транспорту. Планують витратити на виготовлення та встановлення близько 8 млн грн. Деталі тендеру, оголошеного Комунальним підприємством "Київпастранс" КМДА, розміщені на порталі державних електронних закупівель Prozorro.

20 грудня 2023 року на порталі оголосили торги для закупівлі "Сучасних павільйонів очікування". Вказано, що загальна сума можливої угоди — 8 396 428,88 грн. Їх планують витратити на 30 зупинок громадського транспорту — тобто, у середньому по 279 880,9 грн за павільйон.

Тендер на Prozorro щодо 30 зупинок для Києва Фото: Скриншот

У тендерній документації можна побачити, що павільйони збудують у трьох варіантах: 20 шт. матимуть розмір 4 м на 1,6 м, 5 шт. — 6 м на 1,6 м, 5 шт. — 3,9 м на 1,6 м (висота для всіх — 2,65 м). Також вказано, з чого виготовлять зупинки громадського транспорту: з металевих труб розміром 80х6 мм, каленого скла товщиною 4-10 мм. Всередині — дерев'яні лавки.

Технічні вимоги для павільйону №1 для Києві Технічні вимоги для павільйону №2 для Києві Технічні вимоги для павільйону №3 для Києві

Фахівці КП "Київпастранс" самостійно розробили креслення павільйонів у трьох проєкціях.

Креслення павільйону №1 у Києві Креслення павільйону №2 у Києві Креслення павільйону №3 у Києві

На сторінці тендеру вже є один учасник, який зголосився виконати замовлення до 31 грудня 2024 року — це компанія ТОВ МОНТАЖБУД77. Пропозиція учасника — 8 371 868,22 грн: це на 20 тис. грн менше за суму, оголошену КМДА.

Компанія з назвою ТОВ МОНТАЖБУД77 відшукалась на порталі Clarity Projec: вказано, що статутний капітал — 1 тис. грн, засновник — громадянин Великої Британії Георгідас Георгіос, створена у 2017 році, до 2023 року участі у торгах не брала.

ТОВ МОНТАЖБУД77 - інформація про компанію Фото: Скриншот

Зазначимо, на сторінці Facebook КП "Київпастранс" поки що немає коментарів щодо 30 зупинок з каленого скла, які будуть встановлювати під час війни за умов ракетних ударів ЗС РФ. Останній допис від 22 грудня 2023 року — про запуск нових трамваїв. Також немає реакції КМДА та мера Києва Віталія Кличка. Втім, є реакції депутатів Київської міської ради: представниця партії "Слуга народу" Ксенія Семенова не вважає, що це хороша ідея — будувати скляні зупинки під час війни.

Закупівлі КМДА — деталі

Зазначимо, влітку 2023 року президент України Володимир Зеленський запропонував прем'єр-міністру Денису Шмигалю проконтролювати потребу у деяких державних закупівлях, які українці бачать на порталі Prozorro. Також були зауваження щодо рішень місцевої влади, які "перекладали бруківку" під час війни.

При цьому влітку, восени та взимку 2023 року у ЗМІ регулярно розповідали про витрати, які викликали питання у громадськості. Наприклад, у липні стало відомо про тендер від Київради, у якому планували витратити понад 1 млн грн на створення сайту. У червні — про закупівлю піску для київських пляжів, закритих на час війни. Фокус також повідомляв про тендери на сковорідки та оренду електромобілів.

Нагадуємо, 19 грудня стало відомо про тендер від Міноборони України. У оголошенні вказували, що планують придбати 1 тис. пікапів для ЗСУ на загальну суму майже 2 млрд грн.